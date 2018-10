Condono fiscale | il perché dello scontro M5S-Lega

Travolti tutti i «paletti» sulla pace fiscale Ecco come si è trasformata in Condono : Tetto a 100.000 euro, nessun salvacondotto penale, agevolazioni per chi in difficoltà non è riuscito a versare quanto dichiarato: le tre «trincee» travolte nelle varie bozze

Che cosa c’è scritto nel testo del Condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Chi aderirà al Condono fiscale sarà al riparo dalle norme antiriciclaggio : Il limite di 100mila euro da sanare attraverso la 'dichiarazione integrativa speciale' va inteso 'per singola imposta e per periodo d'imposta, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato'.

Chi aderirà al Condono fiscale sarà al riparo dalle norme antiriciclaggio : Il limite di 100mila euro da sanare attraverso la “dichiarazione integrativa speciale” va inteso «per singola imposta e per periodo d’imposta, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato». Lo prevede l’ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra. Si potranno correggere le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fi...

Si allarga sempre di più il Condono previsto dalla pace fiscale : Roma, 17 ott., askanews, - Si allarga sempre di più il condono previsto dalla pace fiscale. Secondo l'ultima bozza del decreto nella sanatoria rientrerà anche l'Iva, e l'integrazione degli imponibili ...

Il governo degli onesti approva un Condono ma capire tu non puoi - tu chiamalo se vuoi : pace fiscaleee : Esiste una bellissima canzone di Lucio Battisti dal titolo Emozioni. Adattando il testo alla situazione politica attuale si potrebbe cantare una strofa così: “Ma nella mente tua non c’è, capire tu non puoi, Tu chiamale, se vuoi: evasioni…”. Così dovrebbero cantare i vecchi e puri grillini di una volta. Per loro gli evasori e i truffatori erano persone da punire in ogni modo. Sul blog delle stelle scrivevano: “Salvini è un ...

Condono fiscale - si pagherà il 20% : Usufruire di un Condono delle somme non dichiarate pagando il 20% delle tasse da versare. E' quanto prevede il decreto fiscale collegato alla manovra approvato lunedì scorso dal consiglio dei ministri che, dopo un lungo braccio di ferro tra i partiti di maggioranza, introduce la cosiddetta 'pace fiscale'. Si tratta di una sorta di piccolo Condono dei debiti aperti con il fisco concesso fino ad un massimo di 100 mila euro. -- In particolare il ...

Manovra : Fratoianni - pace fiscale? Condono con firma M5s : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "La pace fiscale? E' un Condono. Il M5s per anni ha gridato, insieme a noi in Parlamento, contro i condoni e alla prima occasione utile ne mette in campo un altro". A dirlo all'Adnkronos è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Leu, che aggiun

Condono fiscale e tagli alle pensioni - il passo indietro di Di Maio : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una...

Pace fiscale? È il solito Condono della destra - manifesto di un'Italia furba : E' la ricetta della destra in tutto il mondo: ai poveri un po' di caramelle, ai ricchi sgravi fiscale e libertà di evadere. Ed è la solita vecchia borghesia italica che pensa che lo Stato sia il ...

Condono fiscale - arrivano lo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la rottamazione ter : Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che introdurrà la cosiddetta "pace fiscale". I contribuenti avranno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco usufruendo di varie strade, a seconda del debito che intendono stralciare.Continua a leggere

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - partite Iva : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Condono fiscale - 8 strade per sanare : dalle multe ai redditi non dichiarati : Il decreto dal Governo moltiplica le possibilità di chiudere i conti con i debiti non pagati. L’integrativa con flat tax al 20% riguarda solo gli ultimi periodi d’imposta già dichiarati. Per le mini-cartelle stralcio fino a 1.000 euro...