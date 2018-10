: Suicida gambiano 'per asilo negato' - NotizieIN : Suicida gambiano 'per asilo negato' - Cyber_Feed : • News • #Suicida gambiano 'per asilo negato' - Cyber_Feed : • News • #Suicida gambiano, 'per asilo negato' -

Un giovane di 22 anni, Amadou Jawo, del Gambia si è tolto la vita impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina (Taranto). L'Associazione Babele ha sostenuto che il giovane "aveva avuto diniego" alla domanda dipolitico "e non poteva più restare in Italia". "Desiderava -ha aggiunto l'Associazione- tornare in Africa, ma temeva di essere additato come fallito e si vergognava. Ha pensato di non avere scelta".(Di mercoledì 17 ottobre 2018)