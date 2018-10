Chi morirà ne L’Isola di Pietro 2? Il video dell’incidente che aprirà la nuova stagione

Nel finale di Elementary 6 un ritorno shock per Sherlock e Joan : Chi morirà? (video) : Il finale di Elementary 6 si preannuncia shock per Sherlock Holmes (interpretato da Jonny Lee Miller) e Joan Watson (Lucy Liu). Il loro rapporto, infatti, verrà messo a dura prova come mai prima d'ora. Nel promo esclusivo, pubblicato dal network CBS drama e poi da TV Line, si vedono le prime immagini dei due alle prese con "una delle più grandi nemesi di Sherlock". Di chi stiamo parlando? E non sarebbe una conclusione adeguata per una ...