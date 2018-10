Chi fermerà i Warriors? E LeBron basterà ai Lakers? Intervista a Flavio Tranquillo : C’è una frase di Micheal Jordan che racconta meglio di altre cosa vuol dire giocare, ma soprattutto vincere, nella NBA. E suona così: “Heart is what separates the good from the great”. È il cuore, quello che ciascuno di noi ha dentro, che distingue un buon giocatore da uno capace di fare, per davvero, la differenza. Ed è una frase che nella stagione che ha appena alzato il suo sipario potrebbe ...