Anticipazioni Una Vita | scandalo ad Acacias | Celia senza veli su un giornale

Una Vita Anticipazioni - puntate spagnole : Ursula è perseguitata da un nuovo mistero : Torniamo a parlarvi di anticipazioni relative alla soap Una Vita e lo facciamo parlandovi di quelle che ci arrivano dalla Spagna e che vedremo in italia nei prossimi mesi. In queste anticipazioni ci dedicheremo in particolar modo su Ursula. La donna è alle prese con nuovi problemi. La figlia Blanca minaccerà la madre di dire a tutti ciò che ha intenzione di fare. A sua volta la giovane verrà a conoscenza dell’esistenza di una parente ...

Il Segreto Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Nicolas viene nascosto in una vecchia miniera : Nicolas viene portato via dal carcere e nascosto in una vecchia miniera mentre Dolores affronta Patrocinio durante il suo viaggio di nozze.

Una Vita Anticipazioni 17 ottobre 2018 : Lolita non va all'appuntamento con Antoñito : Cayetana ha paura di essere giustiziata mentre Lolita dà buca ad Antoñito, che l'attende invano per passare con lei la serata.

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : sui social il pubblico non ha dubbi : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:36:00 GMT)

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione : per la trama non ci sono problemi : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:38:00 GMT)

Una Pallottola nel Cuore 4 ci sarà? Anticipazioni quarta stagione : UNA Pallottola NEL Cuore 4 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda martedì 16 ottobre 2018 si conclude la terza stagione della fiction di Rai 1. La serie ha come protagonista uno strepitoso Gigi Proietti. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION Una Pallottola nel Cuore 4 ci sarà? Anticipazioni quarta stagione Come le ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA annulla le nozze con SAMUEL : Nel mese di novembre, i telespettatori italiani di Una Vita inizieranno a familiarizzare con la coppia composta da BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia), i nuovi protagonisti della telenovela. I due proveranno fin da subito un’attrazione fatale ma capiranno di non poter stare insieme: BLANCA infatti accetterà di sposare SAMUEL (Juan Gareda), fratello minore di Diego, e non se la sentirà di tradirlo in modo così ...

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : e se ci fosse un altro lungo stop... : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:59:00 GMT)

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione - Gigi Proietti : "Vorrei fare 'più poco'" : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:40:00 GMT)

"Una pallottola nel cuore 3" - le Anticipazioni della sesta puntata : Martedì 16 ottobre, alle 21:25 su Rai 1, un nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction con Gigi Proietti

Una pallottola nel cuore 3/ Anticipazioni sesta e ultima puntata : boom di ascolti per il gran finale? : Una pallottola nel cuore 3, Anticipazioni sesta ed ultima puntata 16 ottobre: Bruno Palmieri accusato di omicidio e in pericolo di vita. Morirà per scoprire la verità su Enrico?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Simon tradisce Adela con Elvira : Simon, innamorato di Elvira, che ha finalmente scoperto essere viva, non rispetterà i suoi doveri di marito e tradirà Adela con la Valverde!

Scoppia una coppia in Grey’s Anatomy 15 in un episodio dello spin-off Station 19? Anticipazioni trama e foto : Grey's Anatomy 15 potrebbe perdere una delle sue coppie più longeve e farlo in un nuovo incrocio con il suo spin-off Station 19. La suggestione arriva proprio dalla trama di uno dei prossimi episodi della nuova serie di ShondaLand dedicata ai pompieri di Seattle, nella quale si legge di un momento critico affrontato dai personaggi di Miranda Bailey e Ben Warren. Il primario del Grey Sloan Memorial Hospital, ora alle prese con un anno ...

Una pallottola nel cuore 3 - Anticipazioni 16 ottobre : Bruno accusato di omicidio : Una pallottola nel cuore 3 prosegue la sua corsa dopo gli ottimi risultati in termini di ascolti dell’esordio (confermati poi con il secondo episodio e pure con il terzo, nonostante fosse in competizione con Temptation Island VIP). Martedì 16 ottobre alle 21.25 su Rai1 ecco il nuovo appuntamento con la terza stagione della fiction di genere giallo, per la precisione il quinto. A un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda ...