Huawei prende in giro Apple e iPhone XS | “Se sarà in debito di energia | basta accostarlo

Riprende lo sviluppo per Huawei P10 Lite : dal 16 ottobre disponibile l’aggiornamento B371 : Emergono oggi 16 ottobre alcune novità interessanti per gli utenti che hanno acquistato un Huawei P10 Lite nell'ultimo anno e mezzo, se pensiamo al fatto che il produttore ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento B371 per coloro che hanno deciso di puntare sul modello no brand. Si tratta a conti fatti della versione dello smartphone più popolare e che, in riferimento a questo pacchetto software, segue a ruota la variante Vodafone. Come ...

Passo indietro di Huawei sull’IA : sorprende il pubblico Huawei P20 Pro l’ultimo aggiornamento : Sta facendo discutere non poco nel corso delle ultime ore l'ultimo aggiornamento riguardante il cosiddetto Huawei P20 Pro, in riferimento alla patch di agosto che a quanto pare porta con sé anche una novità meno gradita per il pubblico. Mi riferisco al fatto che la patch CLT-L29 8.1.9.156(C432) ha un peso pari a 525 MB e non si limita ad introdurre un banale bugfix per il pubblico. Se avete prestato attenzione allo sviluppo dell'IA da parte del ...

Bel segnale Huawei sull’aggiornamento Android Pie? Test Huawei Mate 10 Lite sorprendente : Sorprende non poco in queste ore una notizia che coinvolge il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite e che potrebbe aprire scenari estremamente interessanti per moltissimi prodotti disponibili sul mercato, in riferimento alla complessa compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come abbiamo notato anche pochi giorni fa, parlandovi della seconda beta ufficiale per il pacchetto software, fino a questo momento si è ragionato come ...