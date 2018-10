Grande Fratello Vip 3 | Valerio Merola | Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer

Fabrizio Corona : “CHIEDO PERDONO A SILVIA PROVVEDI” concorrente del Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona chiede PERDONO a SILVIA Provvedi per averla fatta soffire in tutti questi mesi «Ho visto SILVIA (Provvedi) piangere in tv (al Grande Fratello Vip). Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata. Bisogna aver le palle per chiedere scusa, per dire che ho sbagliato”. Con questa clamorosa ammissione di colpa Fabrizio Corona chiede pubblicamente scusa ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona : "Chiedo perdono a Silvia Provvedi - ho avuto il diavolo in corpo" : Intervistato da 'Chi', Corona torna sulle dichiarazioni rilasciate a Verissimo e afferma: "Quando vivi da indemoniato, dici le peggio cose"

Ivan Cattaneo sbotta contro Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi attaccata da Ivan Cattaneo: “Sei un lamento continuo” La spesa settimanale continua a sollevare polemiche al Grande Fratello Vip 3. In queste ore a sbottare duramente è stato Ivan Cattaneo che ha attaccato Eleonora Giorgi. Nonostante il bonus di 90 euro in più i vip hanno continuato a scontrarsi. Andrea Mainardi ha cercato come al solito di ascoltare le richieste di tutti per accontentare ogni concorrente, dando i ...

LE DONATELLA - GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Le parole commosse sulla madre Monica Alberti (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 raddoppia - in onda anche il giovedì ma rischia contro L’Allieva : Doppio appuntamento per il Grande Fratello Vip 2018. Il reality di Canale 5 si appresta a vivere una settimana intensa con ben due puntate a distanza di 3 giorni l’una dall’altra. Come riporta infatti la guida tv di Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 16 ottobre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini attendono i telespettatori non solo lunedì 22 ottobre per la quinta puntata, ma eccezionalmente anche giovedì 25. E se il ...

Il Grande Fratello Vip recupera ma arranca : Il martedì dell'Auditel non è la guerra dei mondi del lunedì con la sfida Domenica In-Domenica Live ma è comunque molto atteso. Il verdetto dei telespettatori è più 'Bastardi di Pizzofalcone' e meno '...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi umilia Fabrizio Corona : 'Argomento chiuso - lui...' : Nella diretta di lunedì la conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi è apparsa decisamente agguerrita sull'affaire Corona. Dopo essere tornati a parlare delle dichiarazioni dell'imprenditore ...

Grande Fratello Vip - l'”epico” scontro tra la Marchesa d’Aragona e Patrizia De Blanck : “Faceva la massaggiatrice” “Non mi toccare cafona” : La resa dei conti tra la Contessa Patrizia de Blanck e la Marchesa (o presunta tale) Daniela Del Secco d’Aragona si è consumata, vis-à-vis, con toni sopra le righe e la minaccia di adire le vie legali. I fatti: la Contessa “del popolo” aveva accusato a mezzo stampa l’adorata Marchesa del Grande Fratello Vip di essersi inventata la discendenza nobiliare ed essere, in realtà, un’ex massaggiatrice e venditrice di creme. Queste ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 16 ottobre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin eliminato e umiliato : 'Bossari 2 - Il ritorno' - brutalizzato in diretta : È stato eliminato dal Grande Fratello Vip , ma Enrico Silvestrin continua a ricevere critiche feroci. Questa volta i telespettatori se la sono presa con lui perché nell'ultima settimana, per salvarsi, ...

Lite al Grande Fratello Vip : la Contessa Patrizia De Blanck accusa la Marchesa : Ci si aspettava una quarta puntata del Grande Fratello Vip all'insegna del trash per risollevare gli ascolti non troppo soddisfacenti del Reality Show e così è stato. Dopo la noia dei primi tre appuntamenti serali, infatti, ieri 15 ottobre Ilary Blasi non ha deluso le aspettative, chiamando in causa alcuni ospiti che hanno riservato dei siparietti decisamente interessanti per il pubblico da casa. Molto atteso, da questo punto di vista, era ...

Fabrizio Corona può salvare il Grande Fratello vip? : Martina Hamdy è il simbolo di quest’edizione del GFVip: c’è ma non si vede. E non è l’unica, ci sono anche altre comparse di cui ora non spreco dati per googlarne i nomi. Il meccanismo della nomination per com’è pensato rema contro il pubblico e contro gli autori. Le persone che hanno carattere fini

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona risponde ad Ilary Blasi : presto sarà ospite? : Ieri sera si è tornato a parlare di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato le parole della mamma delle Donatella a Mattino Cinque, mettendola poi in contatto con le figlie. La donna non è stata di certo dolce nei confronti dell’ex compagno di Silvia e come se non bastasse anche Ilary ha rincarato la dose. L’ex re dei paparazzi ha annunciato grandissimi novità e domani sarà protagonista nel ...

ELEONORA GIORGI/ "Maria De Filippi? Paga poco mio figlio" (Grande Fratello Vip 2018) : ELEONORA GIORGI sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:15:00 GMT)