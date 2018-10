Basket | Eurolega 2018-2019 | Milano all’esame Real L’Olimpia cerca conferme contro i

Olympiacos-Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orario e tv : Settimana di fuoco per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani è attesa da un doppio impegno in campo europeo. Infatti dopo aver ospita il Real Madrid, l’Armani Exchange volerà ad Atene per sfidare (venerdì ore 20.00) l’Olympiacos. Due partite che potranno davvero dire il vero valore di Milano in questa Eurolega. Infatti i Campioni d’Italia in carica sfidano due squadre che puntano a chiudere tra le ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Real Madrid. Programma - orari e tv : Dopo il campionato, riparte la corsa europea dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. L’ostacolo che arriva al Mediolanum Forum di Assago non è di quelli facili, anzi, è proprio quello che s’è rivelato insormontabile per l’intera Europa della stagione 2017-18: il Real Madrid. Non c’è più Luka Doncic, ed è un’assenza pesante, ma la qualità che può mettere in campo il Real è di un livello tale da potergli ...

Eurolega Basket – Micov esalta l’Olimpia Milano : “vogliamo dimostrare a tutta Europa che siamo competitivi” : Vladimir “Vlado” Micov trascina l’Olimpia Milano al successo nell’esordio in Eurolega, poi esalta il talento della formazione italiana e lancia la sfida agli altri team europei Esordio con vittoria per l’Olimpia Milano nella prima partita di Eurolega. La formazione italiana ha superato in trasferta il Buducnost per 71-82, trascinata dall’ottima prestazione di Micov che ha chiuso con 15 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. ...

Eurolega Basket - Milano vince all'esordio : I biancorossi all'esordio continentale battono il Buducnost 82-71 Eurolega basket, il Fenerbahce strapazza Gran Canaria. Bene Baskonia e Olympiacos

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost : Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia ha superato in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando la formazione italiana ha saputo gestire gli ultimi possessi al ...

Basket - Pagelle Buducnost-Milano - Eurolega 2018-2019 : buono l’esordio di Della Valle - ma il vero solutore di problemi è Micov : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le Pagelle dell’incontro appena giocato: A|X ARMANI EXCHANGE MILANO Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in ...

