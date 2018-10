Via libera alla manovra | reddito cittadinanza | pensioni e pace fiscale

Quota 100 e reddito di cittadinanza - Via libera del Governo : Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio e il decreto fiscale collegato alla manovra 2019...

Manovra - Conte : Via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, ...

Via libera dal Consiglio dei ministri a legge di bilancio e Dl fiscale : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa. Salvini: "Manovra non fa miracoli ma migliora la vita degli italiani" "Siamo all'inizio di un percorso di ripacificazione fiscale, ...

Manovra - Conte : Via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott. , askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte,...

Conte : “Via libera a dl fiscale - ddl bilancio e decreto su semplificazione. Comunicazione a Bruxelles entro le 24” : “Via libera a dl fiscale e ddl bilancio. Manderemo il Draft Budgetary Plan a Bruxelles entro le 24 come previsto. E in più abbiamo approvato un ulteriore decreto legge sulla semplificazione”. E’ quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti ...

Conte : “Via libera a dl fiscale e ddl bilancio. Manderemo il documento a Bruxelles entro le 24” : “Via libera a dl fiscale e ddl bilancio. Manderemo il Draft Budgetary Plan a Bruxelles entro le 24 come previsto”. E’ quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri. Abbiamo elaborato un progetto di politica economia che serve al Paese e ai ...

Crollo del ponte di Genova - Via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli sfollati : Il parere favorevole è arrivato dopo l'analisi dei dati del sistema di monitoraggio. Toti e Bucci: "Promessa mantenuta"

Sfollati - Via libera al rientro per il recupero dei beni. Si inizia il 18 ottobre : Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci: «Promessa mantenuta»

Elezioni 'trasparenti' : cabine aperte ed urne in plexiglass - Via libera dalla Camera : Necessita' di evitare i brogli e dare la possibilita' agli studenti fuori sede di votare anche lontano dalla propria residenza. La proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati rappresenta il primo passo verso il definitivo cambiamento di alcuni aspetti concreti che riguardano le Elezioni [VIDEO]. Trecentouno sono i voti favorevoli, settantotto quelli contrari e centosei gli astenuti. I partiti che si sono schierati a favore sono ...

Perché l’Europa vuole liberalizzare al 100% i Viaggi in pullman : (Foto: Flixbus) Un anno fa la Commissione europea ha messo nero su bianco la sua proposta di legge per liberalizzare il mercato dei pullman e degli autobus lungo le strade del vecchio continente. Bruxelles la considera una questione di sviluppo, posti di lavoro e servizi ai cittadini. Ma anche un gancio per intervenire sull’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Una ricerca di Ce Delft, centro studi olandese specializzato in tematiche ...

Atalanta - Via libera per i lavori di ammodernamento dello stadio : L’Atalanta ha avuto l’ok dal comune di Bergamo per poter iniziare l’iter per l’ammodernamento dello stadio Atleti azzurri d’Italia L’Atalanta ha il via libera dal comune di Bergamo per rimodernare l’attuale Atleti azzurri d’Italia. Entro fine anno il club avrà il via libera per costruire. A rivelarlo all’Ansa l’assessore alla riqualificazione urbana e all’edilizia Francesco ...

Napoli - finalmente il Via libera per Meret : convocato per Udine : Secondo la Gazzetta dello Sport , Alex Meret può essere considerato a tutti gli effetti arruolabile da Carlo Ancelotti : 'Il braccio che si era infortunato a luglio è perfettamente guarito perché l'osso si è del tutto ...

Def - Via libera di Camera e Senato. Conte : “escludo modifiche significative alla Manovra” : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. E A poche ore dal semaforo verde del Parlamento, il Premier Conte afferma che non ci saranno modifiche sostanziali a quello che è l’attuale schema della Legge di bilancio 2019: “ “La manovra è stata elaborata, meditata e studiata“, nel percorso in Parlamento “potremmo valutare ...

Via libera parlamentare al Def - dal governo conferma su reddito - flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: 'governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -