RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C / Primo turno : Alessandria e Feralpisalò qualificate al Fotofinish! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: nelle quattro partite previste per il Primo turno AlbinoLeffe, Alessandria e Feralpisalò si qualificano all'ultimo respiro, Sambenedettese avanti ai rigori(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:17:00 GMT)

MotoGp - Marquez supera Dovizioso al Fotofinish e trionfa in Thailandia. Rossi 4° : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Thailandia, 15° appuntamento del mondiale MotoGp, precedendo al fotofinish la Ducati di Andrea Dovizioso, al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi tra i due piloti. Terza piazza per la Yamaha di Maverick Vinales, davanti al compagno di squadra Valentino Rossi, quarto. Quinto posto per Alex Rins con la Suzuki, davanti alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco. Completano la top ten Cal Crutchlow, ...

Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro : brividi al Fotofinish : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro: battuto al fotofinish il giovane Ganna Gianni Moscon fa doppietta! Il corridore italiano ha trionfato oggi al fotofinish nella gara dei campionati italiani a cronometro. Il corridore del team Sky, quinto ai recenti Mondiali di Innsbruck 2018, ha battuto in rimonta il giovane Filippo Ganna della UAE Team Emirates, per soli 2 secondi. Terzo posto invece per Fabio Felline, arrivato al ...

Serie A - La Fiorentina sale al terzo posto - Torino ok Fotofinish : Roma, 30 set., askanews, - La Fiorentina batte l'Atalanta 2-0 e aggancia il Sassuolo al terzo posto in classifica. Sassuolo che dovrà giocare questa sera alle 20.30 contro il Milan. Nelle partite del ...

Monza - al Fotofinish il futuro dell'ospedale Vecchio di via Solferino : ecco cosa può succedere : Via Solferino ha attirato anche l'attenzione dell'Invimit Sgr, la società del ministero dell'Economia creata nel 2013 per valorizzare il patrimonio pubblico, che poco meno di un anno fa ha inviato ai ...

Giornali e immagini al "Fotofinish" : il premio dedicato a Ponchielli - primo foto editor italiano : Quanti riescono come John Vink , Kapikule Turchia, pag 20, a comunicare con quella poetica fotografia tutta la 'crudeltà di un mondo che ha perso la propria dignità'. Dedica ad Art Kane , pag. 40, la ...

Fotofinish : Alex Zanardi di nuovo in pista, arciere butanesi e partite di sepak takraw, tra le foto sportive più belle della settimana The post Fotofinish appeared first on Il Post.

Torino-Roma : Dzeko al Fotofinish regala la vittoria ai giallorossi : La nuova Roma di Eusebio Di Francesco parte in campionato con un vittoria contro il Torino [VIDEO]. Un match molto sofferto dai giallorossi vinto solo al fotofinish con una prodezza del campione bosniaco Edin Dzeko: un colpo, quello dell'attaccante giallorosso da vero campione che ammutolisce l'Olimpico di Torino. Al toro non è bastato il cuore granata per vincere il match o quanto meno portare a casa un punto. La partita non è stata delle ...