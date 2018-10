Fisco | c' è l' accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale

Modric - l’accordo con il Fisco : patteggia 8 mesi di carcere - pagherà 350mila euro : Luka Modric ammette le proprie colpe. La stella del Real Madrid – sogno di mercato dell’Inter la scorsa estate – ha patteggiato una condanna a 8 mesi di carcere per aver evaso oltre 870mila euro tra il 2013 e il 2014. Una somma dovuta al fisco spagnolo per gli introiti derivanti dai diritti d’immagine, che Modric incassava attraverso una società strumentale con sede in Lussemburgo, la Ivano S.A.R.L., gestita dalla ...