Drefgold definisce ' babbi' i rapper del passato e critica il rap femminile | Ghemon replica

Blastingnews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) E' il Rapin Italia – un tema più che mai caldo in questo periodo, in cui finalmente sembra che uno spiraglio per le donne, in una scena rap da sempre appannaggio esclusivo, o quasi, del genere maschile, si stia finalmente aprendo – l'argomento alla base della diatriba che in questi giorni sta coinvolgendo, una discussione rilanciata poche ore fa anche da un post di Sto Magazine, ormai uno di principali punti di riferimento del rap italiano on line, che ha sostanzialmente aperto il dibattito nel rap web italiano. Drefogld: le donne poco credibili e i' che si vestivano larghi Qualche giorno fa, nell'ambito di un'intervista concessa dal pupillo di Sfera Ebbasta ai microfoni di Noisey, il cantante è stato interpellato relativamente all'attuale situazione del rapin Italia, questa la sua risposta: In Italia il rapnon è ancora ...