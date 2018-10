Calciomercato | De Laurentiis | “Ho parlato con Preziosi di Piatek”

Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : il portiere e le voci su Belotti : Ultime ore di Calciomercato anche per il Napoli, il presidente De Lauentiis ha intenzione di completare la rosa. “Il terzo portiere? Ci stiamo lavorando. Potrebbe arrivare Ospina, stiamo trattando. Ci sono delle divergenze sulle loro richieste ma può andare in porto”, ha detto a Radio Kiss Kiss Italia. “Mignolet? Grande portiere. Seguivamo lui, Ochoa e anche Tatarusanu. Ochoa mi piaceva ma non lo prendo più”. Su ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Belotti? In attacco siamo già in esubero' : "Il nostro attacco è a posto, anzi siamo in esubero". Con queste parole Aurelio De Laurentiis chiude la porta ad un ulteriore innesto nel reparto avanzato del Napoli , allontanando l'ipotesi di un ...