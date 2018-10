Battlefield V | DICE ci spiega la penetrazione dei proiettili e la specializzazione dei

eurogamer

: La penetrazione dei proiettili e la specializzazione dei veicoli in #BattlefieldV. - Eurogamer_it : La penetrazione dei proiettili e la specializzazione dei veicoli in #BattlefieldV. - Ghido85 : RT @Muan79: #BattlefieldV: I Bundle con #XboxOneX saranno disponibili dal 9 Novembre #news su @GamesPaladinsIT . @XboxItalia @EAitalia @EA… - Muan79 : #BattlefieldV: I Bundle con #XboxOneX saranno disponibili dal 9 Novembre #news su @GamesPaladinsIT . @XboxItalia… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Anche se le personalizzazioni dei veicoli non saranno disponibili al lancio in5, i giocatori avranno comunque quello che sembra un sistema di specializzazioni per veicoli piuttosto robusto in cui tuffarsi. Dopo aver trascorso un bel po 'di tempo a parlare ere i dettagli delladelle armi in5,ha presentato un aggiornamento su come funzioneranno i veicoli.Come segnala Gamingbolt,promette che sebbene le specializzazioni dei veicoli vi daranno un vantaggio in battaglia, saranno implementate in modo tale da non compromettere il bilanciamento del gioco. "Le specializzazioni non ti renderanno invincibile", ha scritto. I veicoli "sono progettati pensando all'equilibrio e non creano svantaggi per i nuovi giocatori che vanno contro giocatori che hanno già centinaia di ore di gioco alle spalle. I veicoli hanno i loro ruoli, punti di ...