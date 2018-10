Voli suborbitali all’aeroporto di Grottaglie | firmato un accordo “che potrebbe cambiare

meteoweb.eu

(Di domenica 14 ottobre 2018) Nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Washington è stato, nell’ambito dell’evento “Italy-Us Space Cooperation on Suborbital Flights“, un importantetra Virgin Orbit, Virgin GALACTIC e Gruppo ANGEL. Presente in rappresentanza della Regione Puglia il Presidente Michele Emiliano, per l’Ambasciata d’Italia Armando Varricchio (Ambasciatore d’Italia), Stefan Cont, Lamberto M. Moruzzi, Roberto Vittori, Francesco P. Cannito e Pietro Giacalone, per il Politecnico di Bari il Rettore Eugenio Di Sciascio e il prorettore Vito Albino. Per conto del ministero degli Affari esteri presente Vincenzo De Luca, DG per la promozione del sistema economici italiani. In rappresentanza di Angel Group presente il CEO Vito Pertosa e il fondatore di Blackshape Angelo Petrosillo. In rappresentanza di Virgin Galactic e Virgin Orbit il CEO George T. ...