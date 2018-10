Android andrà in Pensione per far posto a Fuchsia ma non subito : Google sta preparando l’addio ad Android rimuovendo il nome da tutte le app e servizi per far posto a Fuchsia OS che sarà il nuovissimo sistema operativo del futuro Android andrà in Pensione per far posto a Fuchsia ma non subito Android, la più grande rivoluzione del mondo dei sistemi operativi mobili e non, è […]