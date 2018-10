Lombardia | Bolognini | finanziati 42 progetti per parchi giochi inclusivi 2

Lombardia : Bolognini - finanziati 42 progetti per parchi giochi inclusivi : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - "Il gioco è un diritto di tutti i bimbi: questo è ciò in cui abbiamo creduto e su cui abbiamo deciso d'investire come proposito sociale, a tutela del valore e della dignità delle persone già nella campagna elettorale del presidente Attilio Fontana e ora è diventato real