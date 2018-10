Come liberare spazio iCloud

Windows 10 October 2018 Update : Come liberare spazio dal PC : Se avete installato Windows 10 October 2018 Update, avrete sicuramente notato un aumento significativo della memoria occupata dal sistema operativo. Questo inconveniente non è dovuto all’aggiornamento in sè bensì ai suoi file temporanei. Oggi vediamo come rimuoverli subito e, di conseguenza, come liberare spazio dal PC o tablet in uso fino a 40GB. E’ doveroso sottolineare però che, nel momento in cui si eliminano tali file, non è più possibile ...