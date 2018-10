Clima Impazzito | Bombe d’Acqua Tutto Sbagliato

retemeteoamatori

: @claraspada @Pitet19 Prego per voi... È assurdo. Il clima è impazzito, questi diluvi sono incontenibili. - EsterFerina : @claraspada @Pitet19 Prego per voi... È assurdo. Il clima è impazzito, questi diluvi sono incontenibili. - rickyfarrys : In questi momenti il pensiero corre a chi viene devastato dal clima impazzito. - davidebassani : RT @davidebassani: Economia in bilico, fascisti e incompetenti al nostro governo, potenziali dittatori che prendono potere in altri Stati,… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Iltologo Dott. Andrea Corigliano ci scrive tre semplici note da tenere a mente, quando si leggono articoli di giornale di questo tipo. Le “d’acqua” non esistono. Le piogge forti si chiamano “nubifragi” e se sono eccezionalmente intense possono essere chiamate “violenti nubifragi“: non è necessario ricorrere a neologismi bellicosi per descrivere un fenomeno meteorologico.Ilnon è “”, ma la probabilità che eventi estremi siano legati al cambiamentotico ci dovrebbe invece spingere ad affrontare il problema, a discuterlo e a renderlo di dominio pubblico, non a liberarcene lasciando intendere che “non si capisce più nulla”. Le dinamiche atmosferiche funzionano con le leggi della meccanica e della termodinamica, per cui si trova sempre una spiegazione a ciò che succede. Basta togliere il velo ...