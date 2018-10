Ciclismo | che colpo per la Nippo Vini Fantini | è ufficiale l’arrivo di Moreno Moser

Giro d’Italia 2019 : posto assicurato per l’Androni - che vince la Ciclismo Cup : Con il terzo posto di Davide Ballerini oggi al Gran Piemonte, l’Androni-Sidermec conquista ufficialmente la classifica a squadre delle Ciclismo Cup e avrà quindi il diritto di partecipare al Giro d’Italia 2019. Un grande risultato per la formazione di Gianni Savio, che per il secondo anno consecutivo si impone in questa speciale graduatoria, che tiene conti dei risultati delle diverse corse italiane della stagione. l’Androni ha vinto nettamente ...

Ciclismo - Giro di Turchia 2018 : ancora un successo per Bennett - completano il podio Richeze e Degenkolb : È lui il più forte tra i velocisti al Giro di Turchia 2018, Sam Bennett ha vinto praticamente ogni volata. Nella prima tappa è arrivato secondo sorpreso dall’azione di Maxi Richeze, ieri e oggi doppia vittoria senza lasciare scampo agli avversari. Stavolta i primi battuti sono stati lo stesso Richeze e il tedesco John Degenkolb. Il corridore della Bora-hansgrohe allunga in classifica generale portando il suo vantaggio a 12” su ...

Ciclismo - Nibali e quel gesto che fa commuovere : all’asta la maglia rosa del Giro 2013 per costruire due scuole : Il ciclista siciliano ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata al Giro 2013 per finanziare la ricostruzione di due scuole colpite dal terremoto Un gesto da applausi, che misura la grandezza prima dell’uomo e poi del campione. Vincenzo Nibali ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata nel Giro d’Italia 2013, devolvendo il ricavato alla ricostruzione di due scuole colpite dal sisma del ...

Ciclismo - altro che addio di Dumoulin alla Sunweb : la sua conferenza stampa era finalizzata a tutt’altro : Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, la conferenza stampa indetta per questo pomeriggio aveva ben altro fine: i dettagli Tom Dumoulin non lascerà la Sunweb, contrariamente alle voci circolate in questo pomeriggio. Il corridore olandese ha indetto una conferenza stampa che ha allarmato molti addetti ai lavori. Dumoulin però non ha annunciato l’addio alla Sunweb come paventato, bensì ha presentato una gara giovanile nella ...

Ciclismo – Classiche d’autunno di RCS Sport : il team della Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Ufficiali le formazioni #OrangeBlue per le prime due grandi Classiche d’autunno di RCS Sport. Mercoledì 10 settembre la classica più antica del mondo, la Milano-Torino con arrivo a Superga. Giovedì 11 settembre il Gran Piemonte Milano-Torino e Gran Piemonte, due grandi Classiche d’autunno organizzate da RCS Sport, sono pronti a emozionare i tifosi di Piemonte e Lombardia. Mercoledì la classica più antica del mondo, con il consueto ...

Ciclismo – Aru torna in sella - gli obiettivi di Fabio : “affronterò due corse che mi piacciono molto” : Fabio Aru, dopo la caduta alla Vuelta e il forfait al Mondiale di Innsbruck 2018, annuncia il ritorno in sella alla sua bici: ecco i suoi prossimi obiettivi Fabio Aru sta affrontando una stagione ciclistica al di sotto delle sue aspettative e di quelle dei suoi fan. Dopo essersi augurato il meglio per le sorti della Vuelta di Spagna e dei Mondiali di Innsbruck, il ciclista ha dovuto affrontare la caduta alla corsa spagnola e rinunciare ...

Ciclismo – Gp Beghelli - Mollema da applausi : che vittoria per l’olandese della Trek-Segafredo! : Ciclismo – Gp Beghelli, la Trek-Segafredo ha vinto la corsa grazie allo strappo nel finale di Bauke Mollema Ciclismo, dopo il Giro dell’Emilia, è andato in scena oggi il Gp Beghelli, con tanti ciclisti di spessore ai nastri di partenza. I partecipanti hanno dovuto affrontare un percorso lungo 196,3 chilometri, con arrivo a Monteveglio dopo un circuito da effettuare 10 volte all’interno del quale i ciclisti hanno affrontato la ...

Ciclismo - Pozzato : ‘E’ difficile che Moscon riesca a vincere una grande corsa’ : Filippo Pozzato è ormai quasi un ex corridore. Il campione vicentino non vince una corsa da ormai cinque anni e in questa stagione ha partecipato per lo più a gare di secondo, se non terzo, livello, senza peraltro raggiungere nessun risultato apprezzabile. Le parole di Pozzato confermano che ormai la sua lunga carriera, impreziosita dalla vittoria alla Milano Sanremo del 2006, sta andando in archivio. L’ex Campione d’Italia ha rilasciato ...

Ciclismo : QuickStep in difficoltà - anche Gaviria tra i big in partenza : Sembra un clamoroso paradosso, eppure nel mondo del Ciclismo professionistico la squadra che ha segnato più vittorie in questo 2018, la QuickStep Floors, non ha uno sponsor per la prossima stagione. Il marchio QuickStep continuera' con un impegno economico ridotto - come brand secondario - ma il team manager Patrick Lefevere non ha ancora trovato una nuova azienda pronta a prenderne il posto. Per questo motivo, la squadra belga ha gia' lasciato ...

Ciclismo - GP Beghelli 2018 : tracciato insidioso ma non troppo duro. Luis Leon Sanchez cerca il bis - Sonny Colbrelli vuole la rivincita : Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno Beghelli. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale ...

Ciclismo - mercato 2019 : i giovani Under23 italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione : nella prossima stagione di Ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde e il trionfo che mancava. La ciliegina sulla torta a 38 anni : Un percorso alla Alejandro Valverde si diceva un anno fa di questi tempi, quando veniva annunciata l’altimetria per la prova in linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck. Quella salita finale, quel durissimo muro che portava a Gramartboden, 2,8 km all’11,5% di pendenza media e con punte del 28%, sembrava proprio essere perfetto per le caratteristiche dell’Embatido. E così è stato: in quel di Innsbruck il campione spagnolo ha dominato in ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Valverde su di giri dopo la conquista del titolo iridato : “mi era sempre sfuggito e ora che ho 38 anni…” : Alejandro Valverde commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, l’azzurro è stato il migliore tra gli italiani in gara Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. ...