Roma Cade albero in via del Giardino zoologico | ferita donna di 36 anni

Roma - ciclista cade per una buca : è grave : Roma, 9 ott., AdnKronos, - Un ciclista è caduto, a causa di una buca, ieri nel tardo pomeriggio in via di Fioranello a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ciclista è stato trasportato ...

La Roma esce dall’agreement Uefa : cade l’obbligo del pareggio di bilancio : Il club dovrà rispettare solo le disposizioni previste dal Fair Play Finanziario per tutte le squadre che gareggiano nelle competizioni Uefa L'articolo La Roma esce dall’agreement Uefa: cade l’obbligo del pareggio di bilancio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - rapina supermercato con fucile da pesca/ Magliana - dopo il colpo cade dallo scooter e viene arrestato : Roma, rapina supermercato con fucile da pesca alla Magliana, ma dopo il colpo il malvivente cade dallo scooter e viene arrestato. Le ultime notizie: manovra azzardata durante inseguimento(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Maltempo a Roma - cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...

Roma - cade un albero in zona Ottaviano : macchine coinvolte : Roma,, askanews, - È caduto nel pomeriggio del primo ottobre, intorno alle 15.30-16, un albero a via dei Gracchi, angolo Ottaviano, a Roma. La strada è stata chiusa; danni ad alcune macchine, ma non ...

Roma - ha spintonato e fatto cadere una donna sulle scale della curva nord. Arrestato tifoso Romanista : E’ stato Arrestato il tifoso che ha spintonato e fatto cadere una donna sulla scalinata di accesso della curva nord allo stadio Olimpico, durante l’incontro Roma-Frosinone il 26 settembre scorso. Ieri gli agenti della Digos, con l’ausilio dei colleghi del commissariato Prati, hanno Arrestato il tifoso Romanista che all’inizio del secondo tempo della partita Roma – Frosinone ha violentemente spinto alle spalle la donna, facendola cadere ...

Roma-Frosinone : Litiga con marito e fa cadere la moglie - arrestato : Roma – Gli agenti della Digos con l’ausilio dei colleghi del commissariato Prati, hanno arrestato il tifoso romanista che all’inizio del secondo tempo della partita Roma – Frosinone ha violentemente spinto alle spalle e fatto cadere dalla scalinata di accesso alla curva nord una donna. Il gesto sarebbe scaturito da una discussione nata a causa di un tatuaggio con lo stemma del Liverpool che il marito della donna aveva su ...

Serie A : la Roma Cade a Bologna : ANSA, - Roma, 23 SET - La sconfitta della Roma, 2-0 a Bologna, è il risultato più eclatante degli incontri pomeridiani della quinta giornata di Serie A. Finora a secco di gol, i rossoblù hanno battuto ...

Serie A - la Roma Cade a Bologna : 16.59 Il pomeriggio domenicale della quinta giornata di Serie A porta la sconfitta della Roma a Bologna e i successi della Lazio e dell'Udinese. Bologna-Roma 2-0 CHIEVO-UDINESE 0-2 LAZIO-GENOA 4-1 MILAN-ATALANTA ore 18 FROSINONE-JUVENTUS ore 20.30 TORINO-NAPOLI 1-3 (ore 12.30) SASSUOLO-EMPOLI 3-1 (venerdì) PARMA-CAGLIARI 2-0 (sabato) FIORENTINA-SPAL 3-0 (sabato) SAMPDORIA-INTER ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : goleada del Milan - cade la Roma contro il Sassuolo : Dopo l’anticipo vittorioso della Fiorentina Women’s FC contro l’Atalanta Mozzanica, altri quattro incontri si sono tenuti quest’oggi nella prima giornata di campionato di Serie A di Calcio femminile. Tanta attesa c’era per il Milan di Carolina Morace, dopo l’acquisto del titolo sportivo del Brescia da parte della società rossonera. La compagine lombarda non ha deluso le attese e si è imposta con un perentorio ...

Calcio - Champions League : la Juve vince in 10 contro 11 a Valencia - la Roma Cade al Bernabeu sotto i colpi del Real : La sfida parallela di Champions League tra Italia e Spagna finisce 1-1, con un’italiana vincente (la Juventus contro il Valencia) e una spagnola vincente (il Real Madrid contro la Roma). La Juve espugna il Mestalla per 2-0 con una doppietta su rigore di Pjanic e vince in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Cristiano Ronaldo al debutto in Champions con i bianconeri (un CR7 che esce dal campo in lacrime dopo l’espulsione), ...