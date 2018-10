Errore alla cassa da Ikea | padre e figlia finiscono in carcere

Ikea - padre e figlia arrestati per un Errore alla cassa self service : I due avevano preso dagli scaffali insieme ad altra merce, dei barattoli già chiusi ma non avevano capito che anche i coperchi avevano un loro prezzo a parte. Son stati fermati dalla sicurezza alla cassa ma nonostante le scuse e l'offerta di ripagare subito la piccola differenza di prezzo, sono finiti in cella con l'accusa di furto.Continua a leggere

Ikea - arrestati padre e figlia : Errore alla cassa self service/ "Trattati come due ladri" : ecco cos'è successo : Ikea, arrestati padre e figlia: errore alla cassa self service. "Trattati come due ladri", arrivano le scuse dell'azienda: ecco cos'è successo in Francia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:17:00 GMT)

L'anno senza Nobel alla letteratura l'Errore del #MeToo : Triste autunno per gli amanti della letteratura. Quest'anno niente Nobel. Non succedeva dal 1943, quando gli eventi bellici della Seconda guerra mondiale costrinsero l'Accademia svedese a sospendere ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Casaleggio ha appena fatto l'Errore di Renzi : L'episodio di Rocco Casalino dimostra che la Casaleggio e associati rischia di fare l'errore di Renzi: non sapere perché si vince (o perde). DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Salvini: rompere con M5s e votare a marzo 2019, di A. Del DucaMANOVRA E POLITICA/ La mossa di Salvini per salvare Tria e scaricare M5s, di S. Cingolani

Chieti - rapina in villa : coppia massacrata - lobo tagliato alla donna/ Ultime notizie - tErrore a Lanciano : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Chieti - tErrore in casa : ladri legano una coppia e tagliano l’orecchio alla donna : Le vittime del brutale assalto sono Carlo Martelli, 69enne chirurgo cardiovascolare in pensione, e la moglie Niva Bazzan. Il gruppo di rapinatori, composto da almeno quattro persone, si è introdotto in casa e ha sorpreso nel sonno i due coniugi, legandoli e picchiandoli per ore per farsi consegnare soldi e gioielli.Continua a leggere

Chieti - tErrore durante una rapina in villa : coniugi legati e picchiati - tagliato l'orecchio alla donna : LANCIANO, Chieti, - rapina cruenta intorno alle 4 di questa notte in una villa in località Carminiello di Lanciano, Chieti,. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in ...

Aereo russo scomparso : “abbattuto per Errore dalla Siria”/ Ultime notizie - Putin : “Israele irresponsabile” : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Scomparso un jet con 14 militari russiCnn : "Abbattuto per Errore dalla Siria" : Il velivolo era di ritorno dalla Siria durante un attacco israeliano. Secondo l'emittente Usa l'aereo è stato abbattuto da un sistema di difesa anti-aerea venduto ai siriani dai russi diversi anni fa.

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : la prima volta di Dalla Porta - grave Errore di Bezzecchi e Martín sorride : Fuochi e fiamme come da tradizione nella minima cilindrata. Il GP di San Marino, tredicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3, è stato quello delle prime volte, della felicità e delle delusione. LA prima volta DI Dalla Porta – Sul cupolino il numero 48 era una specie di presagio per Lorenzo Dalla Porta (Honda – Leopard Racing). Il 21enne nativo di Prato ce l’ha fatta e nel proprio 48° GP nel Motomondiale sblocca la casella ...

MotoGp – Dai fischi alla pace con Valentino Rossi - Marquez sincero : “ho fatto un Errore” : Marc Marquez, la pressione e la pace con Valentino Rossi: il leader della classifica piloti di MotoGp a cuore aperto E’ tutto pronto per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo la cancellazione della gara di Silverstone per la mancanza delle condizioni di sicurezza in pista, i piloti adesso si sfideranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse In vista ...

Di Francesco toglie ogni certezza alla sua Roma - poi fa mea culpa : 'modulo? Errore mio. Ecco cosa avevo in mente' : Eusebio Di Francesco fa mea culpa dopo la sconfitta della Roma contro il Milan: l'allenatore giallorosso spiega il perchè del particolare cambio di modulo Brutta sconfitta per la Roma nella prima ...

Di Francesco toglie ogni certezza alla sua Roma - poi fa mea culpa : “modulo? Errore mio. Ecco cosa avevo in mente” : Eusebio Di Francesco fa mea culpa dopo la sconfitta della Roma contro il Milan: l’allenatore giallorosso spiega il perchè del particolare cambio di modulo Brutta sconfitta per la Roma nella prima partita del terzo turno di Serie A. I giallorossi escono sconfitti per 2-1 dal Meazza, sotto i colpi di un Milan brillante e propositivo. Lo stesso non si può dire della Roma, apparsa in affanno ed insicura. Di Francesco ha optato per un ...

Mara Venier stile casalinga disperata/ Video - tErrore tra i fan e Rita Dalla Chiesa : “Sei tutta scema!” : Mara Venier in attesa che Domenica In prenda ufficialmente il via, ha condiviso un Video diventato virale tramite il suo account ufficiale di Instagram.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:33:00 GMT)