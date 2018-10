Il Segreto Anticipazioni 10 ottobre 2018 | la puntata in prima serata su Rete 4

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia incinta dopo lo stupro subito in carcere : Nonostante la morte di Perez, l'incubo per i Castaneda non finisce: Emilia scopre di essere rimasta incinta in seguito agli abusi subiti durante la prigionia.

Il Segreto Anticipazioni 11 ottobre 2018 : Nicolas decide di affidare sua figlia a Emilia e ad Alfonso mentre Julieta chiede a Prudencio di essere paziente. Presto vivranno come una vera coppia.

Il Segreto Anticipazioni 10 ottobre 2018 : I cittadini di Puente Viejo vogliono che Nicolas venga scarcerato. Intanto Dolores evita sua suocera chiudendosi nell'emporio.

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 10 ottobre : Julieta sta male - la scelta di Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 10 ottobre: Julieta sta male, Prudencio allontana Saul mentre per Nicolas le cose si mettono davvero male, morirà?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:24:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta SAUL e gli dice che… : La strana “sparizione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) causerà il ritorno di FERNANDO MESIA (Carlos Serrano) a Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato ai nostri lettori, la dark lady della telenovela incaricherà il figlio di Olmo (Iago Garcia) di curare tutti i suoi affari finché lei sarà assente dal paesello. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che FERNANDO si intrometterà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 10 ottobre 2018 (pomeriggio e prima serata): Dolores non vuole uscire dall’Emporio, temendo un nuovo incontro-scontro con la futura suocera Patrocinio. Gli abitanti di Puente Viejo assediano il municipio e vogliono Nicolas libero. Alfonso riesce a calmare tutti e a permettere a Espinosa di lasciare il paese. Dopo la ribellione dei braccianti, Donna Francisca dà istruzioni per recuperare il lavoro dei ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-20 ottobre 2018 : la fuga di Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Nicolas scampa alla morte grazie all’aiuto dei suoi amici! Una richiesta choc! Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio e Dolores si sposano! L’ira di Perez de Ayala dopo la fuga di Nicolas e Juanita! I Castaneda nei guai! Francisca “invita” Nazaria a sedurre Prudencio… Julieta sta male… Irene e Severo: prove di convivenza! El Secreto de ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali di nozze, ma Donna Patrocinio esprime le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il piccolo Carmelito e capisce che potrà guarire solo riportandolo da Irene, quando quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo di vita: il Generale vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Meliton ...

Il Segreto - anticipazioni trame spagnole : tre nuovi arrivi a Puente Viejo : Grazie alle anticipazioni spagnole sulle puntate della soap Il Segreto sappiamo che ci saranno tre le new entry a Puente Viejo. Gli episodi si arricchiranno infatti di nuovi protagonisti che andranno a movimentare le trame della soap di Aurora Guerra. nuovi triangoli amorosi si intrecceranno e tutto avverrà in seguito al matrimonio di Isaac Guerrero, un amico di Matias. Veniamo a chiarire la situazione. Il Segreto, anticipazioni spagnole: un ...

Il Segreto Anticipazioni 9 ottobre 2018 : Nicolas fa fuori l'assassino di Mariana e viene arrestato, ma il paese è pronto a reclamare la sua liberazione.

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA scopre che potrebbe tornare in carcere : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni delle future puntate de Il Segreto, vi abbiamo parlato ampiamente dell’arresto di JULIETA Uriarte (Claudia Galan). Eh sì: arrabbiato per la decisione della moglie di andare a vivere a casa di nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) insieme a Saul (Ruben Bernal), Prudencio (Josè Milan) non esiterà a scagliarsi contro la nostra protagonista e la incastrerà per l’omicidio del padre ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 13 al 19 ottobre 2018 : Nelle puntate della soap Il Segreto relative alla settimana prossima vedremo Carmelito inappetente e triste. Il piccolo figlio di Candela considerava Irene una madre ed ora non riuscirà nemmeno a dormire. La vita con il padre (che lo ama immensamente) non sarà sufficiente a farlo stare sereno. Che succederà al Santacruz ed a suo figlio? Eccovi tutte le anticipazioni dal 13 al 19 ottobre della soap “Il Segreto”. Il Segreto ...