Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani | ecco le abitudini bizzarre in Italia e nel

7 buoni motivi per ricordare la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Così vicina, ma in realtà tanto lontana: la Salute Mentale è una tematica che non sempre si ha il “coraggio” di affrontare. Eppure non è un argomento poi così distante dalla nostra realtà quotidiana, spesso infatti a soffrirne sono persone care o molto vicine a noi. I problemi legati alla Salute Mentale sono una verità palpabile, anche se il più delle volte vengono sottovalutati o messi da parte. Si tratta di una tematica che racchiude al suo ...

'Disturbo?' per la Giornata Mondiale della Salute Mentale : Tre giorni il 10, 18 e 20 ottobre ricchi di eventi tutti ad ingresso libero con incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e concerti previsti in cinque luoghi della città, Centro Balducci di Zugliano, ...

10 ottobre - Giornata Mondiale della Salute Mentale : da 20 anni MSF in prima linea : 'In tutto il mondo siamo impegnati a supportare ed aiutare i pazienti a superare i traumi che hanno subito, affinché il corso delle loro vite non sia del tutto compromesso" spiega Ester Russo, ...

11 ottobre Giornata Mondiale della Vista : Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presente con iniziative di prevenzione : In tutto il mondo si celebra la “Giornata Mondiale della Vista”. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ormai da cento anni è impegnata in una delle più grandi battaglie di civiltà e di progresso del genere umano: la lotta contro la cecità; per la difesa e la tutela della Vista. I nostri volontari, tutti gli amici oculisti e ortottisti, le nostre unità mobili con gabinetto oculistico a bordo, oggi più ancora che negli altri giorni dell’anno, sono ...

Giornata Mondiale della Vista : cresce il numero di miopi in Italia - sempre più giovanissimi : L’11 ottobre si celebre la Giornata Mondiale della Vista, una Giornata scelta per sensibilizzare le persone su un bene prezioso come la Vista, spesso e volentieri dato per scontato, e sulle cattive abitudini che possono contribuire a comprometterla, in particolare nei bambini e adolescenti che si rivelano sempre più esposti al pericolo di compromettere la salute degli occhi. A preoccupare sono alcuni dati evidenziati dalla Società ...

Giornata Mondiale della vista : prevenzione della miopia in tutta Italia : Secondo L'Organizzazione mondiale della Salute, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36mila i ciechi . Entro il 2050 si stima che la metà della popolazione ...

Giornata Mondiale della salute mentale : il 10 ottobre : L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere lancia la quinta edizione della Giornata Mondiale della salute mentale, il 10 ottobre.

Giornata Mondiale della vista - giovani sempre più miopi per colpa della tecnologia : In Italia i miopi sono 15 milioni e il loro numero sta aumentando, in special modo tra i più giovani. La miopia si manifesta, oltre che con la difficoltà di mettere a fuoco le immagini, con emicrania e strizzamento degli occhi dovuto al fastidio derivante dalle fonti di luce. La miopia giovanile colpisce due ragazzi su 10,e l'età di partenza si attesta intorno ai 15 anni. Questo fenomeno è stato collegato alle abitudini dei giovani che passano ...

Reggio Calabria : l'Unione Ciechi ed Ipovedenti aderisce alla Giornata Mondiale della Vista : Alle ore 9,30 nell'Aula Magna del l'ITI "Panella Vallauri" di Reggio Calabria si svolgerà un convegno dal titolo "La prevenzione delle malattie degli occhi tra scienza, ambiente e servizi socio-...

Sardegna : a Sassari la Giornata Mondiale della salute mentale : La Clinica di Psichiatria di San Camillo apre le sue porte al pubblico per la “Giornata mondiale della salute mentale”, un incontro dedicato alla donna e alla promozione del suo benessere. L’appuntamento è per il 12 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13, in occasione dell'(H)-Open day promosso anche quest’anno da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. In Italia sono coinvolte le strutture sanitarie e gli ospedali ...

Def : è la Giornata Mondiale degli insegnanti - ma nella nota ci si dimentica degli stipendi : Benvenuta nota del Def! Proprio nella Giornata mondiale degli insegnanti, promossa dall’Unesco che li definisce “soggetti chiave” il cui impegno è “fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, con l’obiettivo di “migliorare la vita delle persone”. Cambia il soggetto, ma le aspirazioni sono le stesse del reddito di cittadinanza. Chi ha letto L’amica geniale di ...

Scuola - ministro Bussetti nella Giornata Mondiale degli Insegnanti : ‘Guardiamo ai docenti con rispetto’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato poco fa, sul proprio profilo Facebook, un messaggio rivolto ai docenti, in occasione della 25esima Giornata Mondiale degli Insegnanti: l’obiettivo è quello di mobilitare il sostegno agli Insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Ecco il messaggio del titolare del dicastero di Viale Trastevere. Giornata ...

Giornata Mondiale degli insegnanti - nel mondo ne servono 69 milioni - : La ricorrenza cade il 5 ottobre e, come ogni anno, ha il compito di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, considerati "soggetti chiave" per lo sviluppo economico e ...

Giornata Mondiale degli Animali - dal laser alle onde d’urto fino alla stampa 3D : ecco le ultime tecnologie per il loro benessere : Se è vero che le nuove tecnologie e le innovazioni stanno rivoluzionando ogni singolo aspetto della vita quotidiana, anche il settore della cura e del benessere degli Animali sta raggiungendo standard sempre più elevati, mutuando spesso metodologie dalla medicina convenzionale. E se nel corso dei secoli San Francesco, celebrato proprio oggi in concomitanza della Giornata Mondiale degli Animali, ha ricoperto il ruolo di protettore degli Animali, ...