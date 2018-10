Legge di bilancio 2019 | cantiere ancora aperto | ecco le ultime novità

Legge di Bilancio : tutti i pro e contro della manovra economica : A rendere difficile il concretizzarsi di tale previsione in primis vi è sicuramente il rallentamento in atto, che non riguarda solo l'economia del nostro Paese ma di tutta Europa. Il resto dipende ...

Legge di bilancio - Quota 100 : addio al cumulo redditi : Sul fatto che la Quota 100 verrà introdotta in Legge di bilancio non ci sono più dubbi. Molte divisioni invece continuano a esserci sulle modalità con cui questa nuova ipotesi di pensione anticipata potrebbe essere messa a disposizione dei cittadini italiani stanchi di lavorare. Chi la interpreta in senso ampio e vorrebbe consentire a chiunque possa vantare una somma tra età e contributi pari a 100 di lasciare il lavoro e accedere al ...

Scuola - Legge di Bilancio 2019 e rinnovo CCNL : ‘Era difficile fare peggio - ci stanno riuscendo’ : Tanti buoni propositi per la Scuola, ogni volta che subentra un nuovo Governo, ma alla fine restano solamente i proclami: ‘I docenti vanno rispettati’, ‘il personale Ata è fondamentale per il buon andamento della Scuola’, e così via. La realtà, però, è che la nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza) parla di tagli per 150 milioni di euro per il comparto Scuola; per di più zero centesimi per ...

Scuola - la Legge di bilancio taglia 100 milioni di fondi all’Istruzione : Nella legge di bilancio sono previsti tagli per 100 milioni all'istruzione. Si partirà con la riduzione delle ore previste nel programma di Alternanza Scuola lavoro, che verranno più che dimezzate. Si punterà poi alla semplificazione della distribuzione delle borse di studio, anche se ancora il Ministero non ha ben chiaro come ampliare la "no tax area" che permette agli studenti più meritevoli ed economicamente in difficoltà, di non pagare la ...

Scuola - Governo : arriva il primo provvedimento nella Legge di Bilancio 2019 : Si è parlato a lungo del fatto che la nuova Legge di Bilancio 2019 abbia sostanzialmente ignorato il comparto Scuola. In realtà, il primo provvedimento sulla Scuola è stato inserito e si tratta di un taglio, quello riguardante l’alternanza Scuola-lavoro, fortemente voluta dalla Buona Scuola renziana ed ora ridimensionata dal nuovo dicastero con titolare Bussetti. Legge di Bilancio 2019, arrivano i tagli sulla Scuola Per il triennio delle ...

Legge bilancio 2019 - quando sarà approvata? : Il governo ha trasmesso ieri la Nota di Aggiornamento del Documento economia e finanza alle Camere e a Bruxelles, un documento di 138 pagine nel quale è delineato il programma economico che punta al rilancio degli investimenti ai livelli pre-crisi e a ridurre la pressione fiscale per spingere la crescita. Tutto l’iter dovrà concludersi entro il 31 dicembre con l’approvazione della definitiva Legge di bilancio. sarà tema politico del ...

Scuola - nella Legge di bilancio tagli per 100 milioni di euro : Cinquanta arrivano dal taglio dell'alternanza, operativo l'anno prossimo. Sul fronte universitario allo studio l'allargamento della no-tax area

Def : dalle pensioni alla pace fiscale - tutte le misure della Legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Perché Bruxelles boccerà la bozza della Legge di Bilancio italiana : Bruxelles non crede nei conti dell’Italia e boccerà la sua bozza di Bilancio Madrid, 5 ott - (Agenzia Nova) - L'Unione europea non crede al passo indietro dell’Italia che, dopo essere stata punita dai mercati, ha annunciato una lieve diminuzione del deficit per il 2020 e il 2021. Lo scrive oggi il

Tasse - pensioni - reddito : tutti i numeri della Legge di Bilancio : Anche per il Pil è prevista la crescita del 1,5% nel 2019 poi dell'1,6% e dell'1,4%, come ha anticipato ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria nella lettera inviata all'Unione Europea , ...

La senatrice Bernini : 'La Legge di Bilancio non crea posti di lavoro ma solo parassitismo' : La senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato e fedelissima dell'ex premier Silvio Berlusconi [VIDEO], ha espresso tutto il suo rammarico per le misure economiche contenute nella prossima Legge di Bilancio. Intervenendo al TG5, ha dichiarato: Mi spiace ammetterlo, ma questa Legge di Bilancio non promette nulla di buono. Le misure assistenzialiste non creano né lavoro né diminuzione dell'imposizione fiscale, ma solo più ...

Legge di bilancio 2019 - governo apre : deficit scenderà a 2% nel 2021 - : L'esecutivo non arretra sul rapporto deficit-Pil al 2,4% nel 2019 ma "punta a una diminuzione del debito negli anni successivi grazie alla crescita che ci sarà e ai tagli agli sprechi". E' quanto è ...