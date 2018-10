Basket femminile | Serie A1 2018-2019 | nella prima giornata dell’opening day vincono

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : comincia la stagione! A Torino si parte con l’Opening Day : Riparte il campionato di Basket femminile. A Torino si disputerà la 17esima edizione dell’Opening Day, una due giorni al PalaRuffini, che vedrà in campo tutte le dodici squadre della nuova Serie A1. Si comincia sabato con il match delle 14.00 tra la neopromossa Sesto San Giovanni che dovrà vedersela contro la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto interessante, perché la società lombarda si è mossa bene sul mercato e punta alla ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le giovani italiane da seguire in ottica Nazionale : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile con l’ormai consueto Opening Day. Da Torino prenderà il via una nuova stagione e soprattutto questo campionato deve essere a tinte azzurre. La grande speranza è quella di vedere molte italiane protagoniste e soprattutto giovani che possono poi diventare importanti anche per la Nazionale di Marco Crespi. Una maglia che conosce benissimo Olbis Futu Andrè, già protagonista nelle ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le rose delle 12 squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2. Andiamo a vedere tutte le rose delle squadre partecipanti TREOFAN BATTIPAGLIA Le pugliesi dovranno lottare ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le rose delle X squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2. Andiamo a vedere tutte le rose delle squadre partecipanti TREOFAN BATTIPAGLIA Le pugliesi dovranno lottare ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : tutte le date delle 22 giornate e dei playoff. Programma - orari e come vederle in tv : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2 SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO Treofan Battipaglia Elcos Broni Use Bk Rosa Empoli Gesam Gas&Luce ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo - Australia battuta 56-73. Terzo posto per la Spagna : Cambiano gli anni, i luoghi, ma non cambia il finale: gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo 2018 dopo aver battuto nell’ultimo atto l’Australia col punteggio di 56-73. Per le americane si tratta del decimo titolo iridato, che in quest’occasione vale anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Miglior realizzatrice della finale è Brittney Griner con 15 punti, seguita da Diana Taurasi con 13 e da Breanna Stewart (MVP dei ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : USA Campioni del Mondo - Australia battuta 56-73. Terzo posto per la Spagna : Cambiano gli anni, i luoghi, ma non cambia il finale: gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo 2018 dopo aver battuto nell’ultimo atto l’Australia col punteggio di 56-73. Per le americane si tratta del decimo titolo iridato, che in quest’occasione vale anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Miglior realizzatrice della finale è Brittney Griner con 15 punti, seguita da Diana Taurasi con 13 e da Breanna Stewart (MVP dei ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2018 : Schio è vittoriosa con pochi problemi su Lucca - decisivo il trio Gemelos-Dotto-Lisec : Passano gli anni, ma vince sempre Schio: il Famila conquista per l’ottava volta di fila la Supercoppa Italiana, battendo nettamente la Gesam Gas&Luce Lucca col punteggio di 75-48. Pur prive di Lavender, che ha terminato da poco la stagione in WNBA, e di Gruda, che è in Spagna per i Mondiali con la sua Francia, le ragazze allenate da Pierre Vincent hanno fatto un bel regalo a Raffaella Masciadri per i suoi 38 anni. Quattro in doppia ...

Basket femminile - Finale Mondiali 2018 : Usa-Australia. Programma - orario e tv : Liz Cambage contro il Paese in cui è diventata una superstar: buona parte del canovaccio relativo alla Finale mondiale USA-Australia passa da qui. Non è un dilemma insensato, perché Cambage è stata capace, nell’ultima stagione WNBA, prima di fare 53 punti in una singola partita, poi di far seguire alla stessa un’altra partita da 35 punti. Cose mai viste nella storia della lega americana. USA-Australia sarà anche la Finale di Diana ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : USA e Australia in finale - battute Belgio e Spagna in due combattute semifinali : Le semifinali dei Mondiali femminili non hanno deluso le attese, ma hanno cambiato il finale già scritto: doveva essere finale USA-Spagna, e invece l’Australia, sotto la spinta di una spettacolare Liz Cambage, si è andata a prendere la seconda finale della sua storia dopo quella del 2006, quando batté la Russia (che aveva fatto fuori le americane; è l’ultima loro sconfitta in un incontro ufficiale) per prendersi il titolo iridato. ...

Basket femminile - Supercoppa italiana 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Sta per avere inizio la stagione del Basket femminile italiano: l’annata 2018-19 regalerà molti motivi di riflessione in un campionato che, per la prima volta da molti anni, regala un’incertezza reale (anche se non va dimenticato che molti degli ultimi hanno vissuto combattutissime finali scudetto). Prima, però, c’è da portare a compimento il prologo ideale della nuova annata: la Supercoppa italiana: al PalaRomare, il Famila ...

Basket femminile - Supercoppa 2018 : Schio punta al decimo titolo - Lucca cerca una prima volta : La stagione del Basket femminile italiano entra nel vivo. A Schio si assegna il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana 2018 e che vede sfidarsi i padroni di casa del Famila e il Gesam Gas&Luce Lucca. Si tratta del remake della finale di Coppa Italia quando ad imporsi furono le venete, che poi si sono anche laureate Campionesse d’Italia. Schio punta alla conquista della sua ottava Supercoppa consecutiva (9 in totale); ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : la Spagna vince ma non convince - Nigeria di misura sulla Grecia per uno storico accesso ai quarti : Nella giornata odierna è iniziata la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di Basket Femminile 2018 che si stanno disputando nell’isola di Tenerife, in Spagna. I quattro match da dentro o fuori di oggi hanno completato il tabellone dei quarti di finale (tutte le sfide in programma venerdì 28 settembre), decretando pertanto le avversarie di Canada, Australia, Belgio e Stati Uniti, queste ultime beneficianti di 24 ore in più di riposo. ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : il Belgio costringe la Spagna agli spareggi. Direttamente ai quarti anche Canada - Australia e USA : Dopo il primo giorno di riposo, riprendono a marciare i Mondiali di Basket femminile 2018 in corso di svolgimento nell’isola di Tenerife, in Spagna. Si sono decise le formazioni che andranno a giocarsi i quarti di finale da prime dei loro gironi, nonché gli accoppiamenti degli spareggi per accedervi, in cui saranno di scena seconde e terze degli stessi. La maggiore sorpresa, di fatto già concretizzata dopo la sconfitta col Senegal, è ...