Cagliari | Maran si gioca la panchina contro il Bologna | ecco i nomi dei possibili ...

Serie A Cagliari - Maran : «Serve una grande prestazione per prendere i 3 punti» : Cagliari - " Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma sono convinto che questo Cagliari sia sulla strada giusta ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran , nella conferenza stampa che presenta la ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo dimostrato personalità e coraggio - è la strada giusta' : Il gol alla fine ha rovinato tutto, ma ci sta che contro l'Inter si perda" le parole di Maran a Sky Sport. "La squadra mi è piaciuta, ha giocato con personalità e coraggio. Questa è la strada per ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non ci siamo disuniti - ma dobbiamo fare gol» : MILANO - " Anche oggi abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo prodotto". Queste le paroledi Rolando Maran a Radio Rai dopo la sconfitta , 2-0, subita dal suo Cagliari : siamo venuti qui a ...

Cagliari - Maran lancia la sfida : 'Con l'Inter serve coraggio' : 'Dobbiamo essere coraggiosi e propositivi. Certo l'Inter sulla carta è più forte ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità: questo ti porta a togliere pressione e a creare ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro l'Inter con coraggio e idee» : Cagliari - " Andiamo a Milano senza paura, con la nostra idea di gioco ". Questo il concetto espresso da Rolando Maran in conferenza stampa. L'allenatore del Cagliari parla di come affrontare il ...

Serie A Cagliari - Maran : «Ci vuole coraggio per mettere in difficoltà l'Inter» : Cagliari - " Mi piacerebbe vedere una squadra coraggiosa, che non si conceda all'avversario ". Ha le idee chiare Rolando Maran , che in conferenza stampa parla di come affrontare il difficile impegno ...

Cagliari - Maran. “la Sampdoria ha un grande attacco” : Il Cagliari contro la Sampdoria a caccia di punti e riscatto dopo la sconfitta di Parma. Per provare a dare uno scossone (anche alla classifica), Maran prova a recuperare Pavoletti, assente al Tardini: anche con qualche acciacco, l’attaccante può fare paura alla squadra di Giampaolo. “Abbiamo ancora due allenamenti – ha detto, durante la conferenza stampa della vigilia – sono fiducioso per il suo recupero”. ...

Serie A Cagliari - Maran : «La Samp sta bene ed è rodata - noi faremo qualche cambio» : Cagliari - Giornata di conferenza stampa ad Asseminello, in vista dell'impegno contro la Sampdoria nel turno infrasettimanale di domani. Rolando Maran torna sulla sulla sconfitta contro il Parma: " La ...

Cagliari-Sampdoria - quote e probabili formazioni : rebus in attacco per Maran e Giampaolo : Cagliari-Sampdoria si giochera' alla Sardegna Arena mercoledì alle 21 e sara' valida per la sesta giornata di serie A, [VIDEO]primo turno infrasettimanale della stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, i sardi contro il Parma 2-0, i blucerchiati contro l’Inter nell’infuocato finale che ha visto Brozovic punire i genovesi quando tutto sembrava portare ad un pareggio con equa divisione della posta in palio. A dirigere la sfida ...

Maran - il Cagliari ha preso gol facili : ANSA, - PARMA, 22 SET - Scuro in volto il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, che dopo la sconfitta a Parma non condanna però la sua squadra. "Abbiamo preso gol in maniera troppo facile e forse ...

Serie A Cagliari - Maran : «Poco convinti negli ultimi 20 metri» : PARMA - E' un Rolando Maran amareggiato, dopo la sconfitta del suo Cagliari contro il Parma , e ai microfoni di Sky Calcio show traspare la sua delusione. Cosa non ha funzionato rispetto alla partita ...