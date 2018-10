Borghi Lega | “Italia starebbe meglio con una propria moneta” Conte | “Euro

SPREAD OLTRE 300 PUNTI - Borghi “MEGLIO USCIRE DA EURO”/ Molinari (Lega) - “colpa del reddito di cittadinanza” : Claudio BORGHI (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo SPREAD vola OLTRE 300 PUNTI base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Borghi - "Italia meglio con propria moneta" : Euro affonda/ Spread oltre 300 punti : Lega smentisce - "no uscita" : Claudio Borghi (Lega), "Italia meglio con moneta propria": l'Euro affonda, lo Spread vola oltre 300 punti base. Dietrofront del parlamentare, "nessuna uscita, anche se la mia idea resta"

Borghi - Lega : "Con moneta nostra risolveremmo molti problemi" : In realtà - ha concluso Borghi - noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po' meglio".

Fondi Lega - Boccia vs Borghi : “Estendete la rottamazione dei debiti in 80 anni anche agli italiani” : Polemica fibrillante a Omnibus (La7) tra il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (Lega), e il deputato Pd, Francesco Boccia, sulla differenza tra la pace fiscale e il condono. Il deputato leghista puntualizza: “Il condono include qualcuno che è stato pizzicato a evadere. E’ un po’ come l’indulto. La pace fiscale si intende rivolta a quelle persone che non avevano intenti fraudolenti, ma che ...

Borghi a Tria : 'Impegni europei dell'Italia? Lega ne discuterà' : "Non mi risulta ci siano impegni nuovi dell'Italia rispetto all'Ue, tranne quelli che devono essere contrattati: sul futuro cominceremo a discutere martedì, con la riunione della Lega. E poi vedremo ...

Europa - Mineo - Pd - : "Gli economisti della Lega Borghi e Bagnai sperano nella tempesta perfetta per uscire dall'euro" : A L'aria che tira estate, La7, il giornalista ed ex senatore PD, Corradino Mineo è intervenuto sul progetto economico del governo Lega-M5s: "La Lega spera nella tempesta perfetta per uscire dall'euro" ...

Europa - Mineo (Pd) : “Gli economisti della Lega Borghi e Bagnai sperano nella tempesta perfetta per uscire dall’euro” : A L’aria che tira estate (La7) il giornalista ed ex senatore PD, Corradino Mineo è intervenuto sul progetto economico del governo Lega-M5s: “La Lega spera nella tempesta perfetta per uscire dall’euro” L'articolo Europa, Mineo (Pd): “Gli economisti della Lega Borghi e Bagnai sperano nella tempesta perfetta per uscire dall’euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

PENSIONI D'ORO - DI MAIO VS LEGA : "SI RISPETTI CONTRATTO GOVERNO"/ Borghi-Brambilla contro tagli eccessivi : PENSIONI d'oro, dossier LEGA: "tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio vs Lega - assegni d'oro : Borghi "si modifica in Parlamento" (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione minima: scontro Di Maio-Lega. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali