Visage | l' horror psicologico ispirato a P T e al defunto Silent Hills arriva il prossimo

(Di mercoledì 26 settembre 2018) SadSquare Studio ha annunciato che il suo giocoale a P.T.,, arriverà in Early Access il 2 ottobre. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato un nuovo trailer che potete visionare più in basso.Come riporta DSOGaming,è descritto come un giocosurreale che si svolge in una vecchia, gigantesca casa dove l'orrore si nasconde dietro le banalità di una casa apparentemente normale, ma in continua evoluzione. Vestirete i panni di Dwayne, un uomo misterioso perseguitato da entità maligne del passato. Mentre vi avventurerete nel mondo surreale, imparerete le storie che vi legano a questo luogo orribile. Il vostro obiettivo è scoprire la verità dietro a tutto.è supportato da Unreal Engine 4 e il team stima di essere in Early Access per 4 mesi.Read more…