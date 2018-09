Shamal soffia su Torino | nelle opere in mostra al Polo del 900 l' urlo

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Non solo fotografie, ma anche quadri e sculture per raccontare il dolore e la sofferenza del posiriano, straziato da una guerra che miete le sue prime vittime tra i bambini. Aldel 900, grande spazio museale torinese, verrà inaugurata il 3 ottobre unadal titolo "su", retrospettiva sugli scatti della reporter di guerra Andreja Restek, unita alledi altri artisti internazionali aventi come tema proprio il conflitto siriano. Il nome dell'evento, "", è quello di un vento impetuoso chenel golfo persico, considerato fin dai tempi più antichi portatore di cambiamenti.L'obbiettivo dell'iniziativa è quello di "Aiutare concretamente i bambini nei campi profughi siriani" riferisce la giornalista Stefania Aoi, ideatrice e curatrice dell'evento. Come lo "" ogni aiuto, seppur piccolo, può portare dei ...