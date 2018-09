L' Inter schiaccia anche una bella Viola

ilgiornale

: Per la prima volta in questa stagione l'Inter va in crescendo e schiaccia la Samp col passare dei minuti. La condiz… - liottagio : Per la prima volta in questa stagione l'Inter va in crescendo e schiaccia la Samp col passare dei minuti. La condiz… - PavlovEscopar : RT @tantononcambio: @LGramellini Citare l'ennesimo segno della cupola mafiosa moggiana come mancanza di stile dell'Inter (Samuel non sputo… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Milano L'ritrova tutto. Il gol di Icardi in serie A, la vittoria a San Siro in campionato dopo cinque mesi e Spalletti in panchina dopo la squalifica data e tolta nel giro di poche ore. Se tre indizi fanno una prova dopo Tottenham e Sampdoria, la vittoria con la Fiorentina mette fine alla crisi e l'ritrovase stessa. Con inon è stata una passeggiata perché dopo un buon primo tempo e il rigore di Icardi, i nerazzurri si sono complicati la vita di fronte a un Chiesa in versione fenomeno. A quel punto ci ha pensato ancora il capitano nerazzurro a sistemare le cose mandando in gol D'Ambrosio. Tre punti che iniziano a rimettere a posto la classifica e sabato a San Siro arriva il Cagliari per dare continuità. Perché se la Fiorentina doveva essere la controprova, l'l'ha superata.Comunque Spalletti per non rischiare non esulta ai gol dopo essere stato riabilitato ...