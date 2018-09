Il clan dei Casalesi si è rifiutato di vendere armi ad un affiliato dell' Isis

Uccisero uno dei killer di Genny per paura del tradimento : quattro arresti nel clan Lo Russo : La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 4 ...

Attività dei clan all'ex coop Buzzi Ecco le mosse di Fasciani e Spada : Sono passati pochi giorni dalla condanna per mafia di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati nell'inchiesta Mafia Capitale. E soli 5 mesi dal dissequestro della cooperativa “29 giugno”, fondata proprio dal ras delle cooperative Buzzi al vertice del sodalizio... Segui su affaritaliani.it

“Una comica”. Rimpatrio dei migranti : com’è andata a finire. 100 poliziotti per 7 clandestini : ecco il risultato : Definirla “comica” sarebbe riduttivo. Parliamo dell’operazione di Rimpatrio di ben (occhio al numero) 7 tunisini, in cui sono stati impegnato ben oltre 100 poliziotti in un viaggio da odissea. E se già la sproporzione di forze può far riflettere, si aggiunga il fatto che, a causa di un guasto al motore, l’aereo non è partito e l’accompagnamento forzato è stato trasformato in un semplice ordine di lasciare il territorio entro sette giorni: ...

Da Ventimiglia a Nizza nel bagagliaio di un'auto : come funziona la tratta dei clandestini : Una telecamera nascosta in un bottone, vestiti sdruciti e aria trasandata. Così Karima Moual , giornalista specializzata in tematiche di immigrazione, ha provato ad attraversare la frontiera per ...

"La polizia cerca dei clandestini per denunciarmi - siamo alle comiche" : "siamo alle comiche. Su ordine della Procura di Palermo la polizia di Ventimiglia sta cercando decine di clandestini scomparsi perché possano denunciare per sequestro di persona il Ministro dell'Interno. Applausi!!!".Così il ministro dell"Interno Matteo Salvini commenta la notizia della polizia che da ieri è alla ricerca dei migranti della Diciotti per notificare un provvedimento della Procura di Palermo, che informa quest"ultimi di essere parte ...

Diciotti - Salvini : "Scheletrini? Solo dei clandestini che fuggono dalle leggi" : 'Alcuni immigrati che erano sulla Diciotti sono stati rintracciati a Roma'. La conferma del blitz davanti al centro Baobab di Roma è arrivata da Matteo Salvini . Il vicepremier ha rivelato che i 16 ...

Napoli - racket dei parcheggiatori : 40% strada in mano agli abusivi/ Ecco il business dei clan : Napoli, racket dei parcheggiatori: 40% strada in mano agli abusivi. Ultime notizie, Ecco il business dei clan: due di loro allontanati grazie a applicazione YouPol(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:02:00 GMT)

«Jack Ryan» : l'eroe dei libri di Tom clancy in una serie su Amazon Prime Video - : ... ci aiuta a percepire meglio il suo dramma e la difficoltà delle missioni che si trova ad affrontare sul campo , in Europa o in Medio Oriente, , oltre che i realistici corrispettivi con la cronaca. ...

Salvini contro chef Rubio : "Paladino dei clandestini ?mangia che ti passa" : chef Rubio torna all'attacco e chi prende di mira? Matteo Salvini, il suo bersaglio preferito.Tutto è iniziato con un tweet del ministro dell'Interno, dopo che Laura Boldrini è salita a bordo della nave Diciotti. "La Boldrini è rimasta scioccata perché i passeggeri della Diciotti 'non hanno accettato il cibo'. Questa vive su un altro pianeta... Un pensiero ai milioni di italiani in condizione di povertà che quel cibo lo avrebbero accettato ...

L'ingerenza dei clan mafiosi nelle processioni è una lunga storia : Criminali ma devoti. Affonda le sue radici nella notte dei tempi l'ingerenza della 'ndrangheta nelle manifestazioni religiose che si svolgono nell'intera Calabria. Un fenomeno che negli ultimi anni la Chiesa ha dovuto affrontare sull'onda di casi eclatanti, come quello verificatosi a Zungri, nel Vibonese, varando apposite disposizioni che vietano ai condannati per mafia di partecipare a qualunque manifestazione religiosa. Ma ...

Ostia - spiagge sporche e l'ombra dei clan : 'Paghiamo il danno d'immagine' : Dal caro prezzi degli stabilimenti esclusivi e in, ai servizi assenti sulle spiagge libere gestite dal Comune di Roma. Poi l'erosione, la crisi che risvegliato l'animo cafonal e popolare dei fagottari ...

‘Ndrangheta. Arrestata la criminologa Angela Tibullo : era la “consulente” dei clan : La 36enne aggregava professionisti, medici, funzionari compiacenti, e così facendo avrebbe un vero e proprio "sistema criminale". Nelle intercettazioni diceva: "Voglio diventare la regina della penitenziaria". L'operazione della Dda condotta dai carabinieri contro due cosche di Rosarno: 36 i fermi.Continua a leggere

Sgombero Camping river - pistole finte - macchine di lusso e refurtiva. Nelle roulotte scassate gli uffici dei capi clan : 'Bum... ora bruciamo tutto', si sentono dire gli agenti della Municipale quando alle 7.28 di mattina fanno irruzione tra le baracche del river, il villaggione che sbuca sulla Tiberina, dopo una ...

Aumento dei clandestini in Canada. I media : "Colpa di Trudeau" : Tuttavia, Trudeau ha lanciato al mondo un messaggio sbagliato, ossia che il Canada avrebbe le risorse per accogliere indiscriminatamente tutti i profughi della Terra'. Accuse di inefficienza sul ...