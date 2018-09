Blocco della spesa a Napoli | tagliati i ticket mensa | comunali in rivolta

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il Blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

Barbara D’Urso e la mancata ospitata a Cartabianca. La versione della Rai : “Nessuno Blocco. Abbiamo proposto un rinvio” : La mancata ospitata di Barbara D’Urso a Cartabianca su Rai3 è diventato un piccolo caso televisivo. La conduttrice di Domenica Live nel pomeriggio di ieri su Instagram aveva svelato lo stop improvviso dell’azienda di Viale Mazzini: “Stasera (ieri sera, ndr) sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me (…) Era tutto organizzato da tempo per una lunga ...

Fiction Riace - Fiorello : 'Nessun Blocco - la Rai deve rispettare i tempi della magistratura' : Dopo la decisione della Rai di sospendere la Fiction 'Tutto il mondo è paese' ambientata nella piccola località di Riace, in Calabria, dove da...

"Senza il Blocco della Diciotti lo Stato avrebbe risparmiato 200mila euro" : "Tenere bloccati i migranti a bordo della nave Diciotti è coStato almeno 5 volte di più che ospitarli in un Cas, come quello di Rocca di Papa, dove ora si trovano 100 di loro. È quanto emerge da un calcolo di Avvenire, basato su fonti istituzionali e che tiene conto solo di 150 richiedenti asilo, senza contare chi era sbarcato prima perché minore o malato.Il costo operativo della motonave è di 740,15 euro ...

Giorgia Meloni - sul Blocco della nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Fondi periferie - sindaci veneti della Lega al governo : “Provvedimento drammatico - ripensateci. Il Blocco è problema serio” : Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, ci sarà. Il suo colLega di partito, Massimo Bergamin, primo cittadino di Rovigo, invece manderà a rappresentarlo il vice Andrea Bimbatti, di Forza Italia. Di fronte alle decisioni del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città, i rappresentanti leghisti non si sfilano dalla protesta dei sindaci delle città capoluogo del Veneto che alla vigilia di Ferragosto si ...

Serie B - duro comunicato stampa della Virtus Entella : chiesto il Blocco dei campionati : Il mondo del calcio è alla deriva, tra regole cambiate all'improvviso e ricorsi a pioggia il caos è assoluto. Non ci stiamo ad essere gli unici a pagare dazio. Faremo ogni cosa possibile per tutelare ...

Il Blocco del bando periferie preoccupa i sindaci gialloverdi. Nogarin (M5s) : "Correttivo peggiore della toppa" : Il congelamento del bando periferie scatena le polemiche dentro e fuori dall'alleanza gialloverde. Da Vicenza a Livorno, i sindaci in quota Lega e M5s non ci stanno, ed esprimono preoccupazione per l'emendamento al decreto Milleproroghe che blocca fino al 2020 gli 1,6 miliardi che il governo Gentiloni aveva destinato a progetti di riqualificazione urbana di un centinaio di comuni. Per il primo cittadino di Livorno Filippo Nogarin, sentito dal ...