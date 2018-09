Tria | il ministro di nessuno che però tutti vollero per far nascere il governo

Ora Conte difende Tria 'Ho la massima fiducia nel ministro. E i tecnici rispondono a noi' : E cambia idea sui sospetti che serpeggiano nel Movimento Cinque Stelle nei confronti del ministro dell'Economia e dei funzionari che lavorano con lui. Quelli minacciati di licenziamento da Rocco ...

Salvini ha detto cosa pensa del 'caso Casalino'. E del ministro Tria : Matteo Salvini invita Giovanni Tria a mettere sul tavolo una legge di bilancio "coraggiosa", anche se facendo deficit, e prende il minimo di distanza da Rocco Casalino, finito nel ciclone delle polemiche per una telefonata in cui minacciava di licenziamento lo staff del ministro dell'Economia. "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola ...

Casalino : i tecnici del Tesoro obbediscano o... | Il ministro Tria blinda tutti i suoi dirigenti | Conte : "Ho piena fiducia nel mio portavoce" : Le parole del portavoce di Palazzo Chigi in un audio diffuso: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". Giorgetti: "Non ha il potere per farlo". Conte e M5s lo blindano

Governo - fonti Mef : fiducia ministro Tria a dirigenti e tecnici MEF : Lo rendono noto fonti dello stesso ministero dell'Economia e delle Finanze. 22 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra e promesse elettorali - Lega e M5S : “Vittoria su Tria”. Ma il ministro getta acqua sul fuoco : Ondata di ottimismo da Lega e Movimento 5 Stelle, al termine del primo round di vertici governativi in vista dell’aggiornamento del Documento di economia e finanza. I gialloverdi lasciano infatti trapelare piccole e grandi vittorie sui temi più cari al loro elettorato, ma il ministro del Tesoro invita alla prudenza e da qui a venerdì 28 settembre, giorno del varo del Def, le cose potranno cambiare ancora molto. In ogni caso ...

Manovra - Giovanni Tria si piega a Matteo Salvini? Fonti della Lega : 'L'impegno del ministro' : Uno dei partecipanti alla riunione ha spiegato: 'Il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Varenna - il ministro Tria atteso al Convegno di Studi amministrativi : Nel pomeriggio, alle 14.30 è previsto l'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria .

Reddito di cittadinanza - FdI a Tria : “Assicura che è solo per italiani?”. Il ministro : “Sarà per tutti - lo richiede la legge” : Durante il Question Time in Senato, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, ha chiesto al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, se potesse garantire che il Reddito di cittadinanza previsto dal governo fosse solo per cittadini italiani. Ma il ministro, rifacendosi all’articolo 3 della Costituzione e ad altre leggi, ha spiegato che sarà rivolto anche ai cittadini stranieri presenti regolarmente sul nostro ...

Manovra - Di Maio contro Tria "Sì a un po' di deficit"/ Ultime notizie - il ministro dell’economia è accerchiato : Manovra Economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Manovra - Di Maio : "Ho piena fiducia nel ministro Tria" : "Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria per quello che sta facendo e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante ...

Uno e Tria – Tutte le versioni del ministro dell’Economia - europeista e sovranista : Giovanni Tria è un economista e accademico. Quel che si tende a dimenticare, e che invece dovrebbe essere sempre rammentato, è che negli anni passati il professor Tria è stato consigliere di Renato Brunetta. Consigliava il professor Brunetta che consigliava il Cavalier Berlusconi sui passi falsi da evitare e sulle cose buone da fare. Consiglio su consiglio, Tria è andato avanti mentre sia Brunetta che Berlusconi sono andati indietro. Ora il ...

Giancarlo Giorgetti zittisce Luigi Di Maio : 'Il ministro Giovanni Tria non corre alcun rischio' : Le Olimpiadi invernali 2026 quasi impallinate dagli alleati grillini, la manovra ancora in alto mare, il vicepremier Luigi Di Maio che minaccia il collega all 'Economia Giovanni Tria . Giancarlo Giorgetti , il 'gianni letta' del governo giallo-verde, s'è trovato nelle ultime ore un bel po' di rogne sulla scrivania. Ma, ripreso dal quotidiano La Repubblica , ...

Quando il ministro Tria sosteneva lo sforamento del deficit : Una spesa pubblica aggiuntiva, quindi, che secondo Tria sarebbe in grado di produrre ricadute positive sull'intera economia del Paese. Il nodo dell'introduzione di una ''golden rule'' per scorporare ...

Manovra - Di Maio all'assalto di Tria : 'Ministro serio trovi i soldi per le riforme' : ... 'Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria', precisa il capo politico dei 5 Stelle ma, scandisce, 'pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli ...