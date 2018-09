Brexit | ok del congresso Labour a opzione referendum bis Corbyn frena

Brexit - secondo referendum ed elezioni? la settimana della verità : Più passa il tempo e più Brexit si complica invece di tradursi in un accordo. Come prevedibile, il summit con i leader dei 27 Paesi Ue la settimana scorsa a Salisburgo è stato un disastro, Theresa May ...

Affidabilità addio. Perché il dramma dell’Italia è la sua Brexit invisibile : Sembra uno scioglilingua ma il futuro dell’Italia passa da questo gioco di parole. Tema: può essere credibile un paese la cui credibilità è legata alla speranza che le promesse fatte da un governo possano essere sistematicamente tradite? La settimana che si apre è una settimana delicata che ci perme

Brexit, "May Day": tutti i problemi e le critiche alla premier Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta della leader inglese"

Brexit - ora la Scozia chiede chiarimenti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea : In Scozia, la Court of Session, in sede di appello, dopo un rigetto della Corte di prima istanza dovuto alla natura “ipotetica e accademica” della questione, ha accolto la richiesta di alcuni parlamentari di vario colore e dell’avvocato Jolyon Maugham, direttore di Good Law Project, di porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo 50 del Trattato di ...

BREXIT, "May Day": tutti i PROBLEMI e le critiche alla PREMIER Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta DELLA leader inglese"

L’Ocse avverte : “Brexit e Italia rischi per la prosperità dell’Europa” : Il Brexit e l’Italia sono tra i principali rischi che potrebbero impedire all’Europa di prosperare: è il messaggio lanciato dalla capoeconomista delL’Ocse, Laurence Boone, nel giorno della presentazione dell’Interim Economic Outlook a Parigi. ...

Vertice Ue - gestione migranti e Brexit : tutte le divisioni dell'Europa : In una cena lunga oltre quattro ore alla vigilia di un Vertice informale a Salisburgo i capi di stato e di governo dei Ventotto si sono accordati per rafforzare la collaborazione con il continente ...

Migliorano le richieste di GBP in vista della riunione Brexit : La BoJ non interviene By Arnaud Masset Come ampiamente previsto, alla sua riunione di politica monetaria di settembre, la BoJ ha mantenuto invariato il tasso d'interesse. Il tasso a breve termine è ...

La Brexit non scoraggia l'interesse dell'Italia : Per tre italiani su quattro il voto sulla Brexit del 2016 - i cui effetti sono legati ad un negoziato con la Ue e agli esiti di un confronto molto duro dentro la politica inglese - «non ha influenzato la propensione a recarsi in Uk per turismo, studio o

Brexit - NAFTA - tensioni USA-Iran : la calma prima della tempesta? : Più ravvicinato è il meeting BoJ, con attenzione principale incentrata su quali saranno i possibili effetti delle tariffe commerciali sull'economia giapponese. Per quanto riguarda la Turchia, i tassi ...

Brexit - appello del sindaco di Londra : 'serve nuovo referendum' : ... Sadiq Khan, lancia un drammatico appello per un secondo referendum sulla Brexit , sottolineando che la premier Theresa May non ha 'il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia ...

Brexit : allarme 'no deal' - spunta lo scenario del crac : Invitato a una seduta di governo dedicata a preparare i piani di un'ipotetica rottura traumatica con Bruxelles, Carney, stando alle ricostruzioni del media, non le ha mandate a dire... 15 settembre ...