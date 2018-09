Atac Quintavalle in lacrime | arrivata lettera licenziamento

romadailynews

(Di martedì 25 settembre 2018) Roma- Micaelae’ stata licenziata da. L’autista e presidente del sindacato CambiaMenti M410 ha annunciato il provvedimento inattraverso un video postato sulla sua pagina facebook. “E’ appenaladida. Nel male si e’ usciti dal limbo, dall’impasse, perche’ in questo modo, dopo 128 giorni di sospensione dove non ho potuto lavorare e ho potuto sopravvivere grazie ai vostri regali e alle vostre donazioni, posso riprendere in mano la mia vita, che sia andare a lavorare con un noleggio col mio papa’ o prendere la disoccupazione e andare a cercare di laurearmi in due anni”.era stata sospesa dall’azienda per “aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall’azienda per scopi non attinenti ...