Moto2 | Francesco Bagnaia può sorridere dopo Aragon Il vantaggio su Oliveira aumenta

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel Oliveira - Binder blinda la terza posizione : Francesco Bagnaia non vince il Gran Premio di Aragon 2018 di Moto2, ma il suo secondo posto gli permette di allungare ancora sul suo più immediato inseguitore, Miguel Oliveira, che oggi non è andato oltre la settima posizione. Il gap tra i due contendenti passa da 8 a 19 lunghezze, con l’italiano che prova nuovamente a distanziare il rivale portoghese. In terza posizione si conferma Brad Binder che con i 25 punti di oggi sale a quota 144, ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Alex Marquez comanda - Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira si nascondono : E’ dello spagnolo Alex Marquez (KAlex) il miglior crono dell’ultimo turno di prove libere della classe Moto2 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, sfruttando degli pneumatici adatti al time-attack, ha ottenuto il tempo di 1’53″319 a precedere di 13 millesimi il tedesco Marcel Schrotter e di 44 il nostro Mattia Pasini. Il romagnolo, in particolare, ha fatto vedere anche un ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Francesco Bagnaia cerca il tris per allungare su Miguel Oliveira : Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per sbarcare ad Aragon con tre numeri di capitale importanza: 8, come i punti di vantaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia nei confronti di Miguel Oliveira; 6, come le gare che ci dividono dalla conclusione della stagione e 3, come le vittorie consecutive a cui punta il portacolori del team Sky Racing VR46. Dopo i successi di Red Bull Ring e Misano, infatti, il pilota piemontese vuole infilare la ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Moto2 - GP San Marino 2018 : Francesco Bagnaia - vittoria di forza! 2° Oliveira - follia e bandiera nera per Fenati : Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) domina dal primo metro fino al traguardo il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 grazie ad una prova di grande spessore, nella quale il pilota piemontese ha dimostrato che oggi, letteralmente, non ce n’era per nessuno. Scattato dalla pole, ha preso curva 1 al comando e, da quel momento in avanti, non si è più voltato indietro. Il leader della classifica iridata chiude con oltre 3 secondi sul ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : la pole la piazza Francesco Bagnaia - davanti a Schrotter e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) mette il primo mattoncino in vista della gara di domani, e centra la pole position del Gran Premio di San Marino 2018 di Moto2. Il pilota torinese, infatti, ha piazzato il miglior tempo in avvio di sessione e ha lasciato che tutti gli avversari si contendessero il secondo posto. Il leader della classifica generale è sceso fino ad 1:37.121, distanziando il tedesco Marcel Schrotter (Kalex ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia stacca gli avversari di almeno due decimi. Quarto Mattia Pasini : Francesco Bagnaia è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere di Moto2 al GP di San Marino a Misano. Sul circuito di casa Pecco completa il miglior giro fermando il cronometro in 1:38.014, staccando tutti gli altri piloti di almeno due decimi. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Jorge Navarro con il tempo di 1:38.237, mentre chiude tra i migliori tre il tedesco Marcel Schrotter, distante 18 millesimi dal pilota iberico. Il ...

Moto2 - Classifica Mondiale 2018 : graduatoria immutata dopo il GP di Gran Bretagna. In vetta Francesco Bagnaia : La cancellazione del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2, fa rimanere invariata la situazione in graduatoria generale con Francesco Bagnaia davanti a tutti (189 punti) con tre lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira e 76 sul Alex Marquez. Va da sé che i primi due si ritroveranno a Misano, tra un paio di settimane, per sfidarsi in ottica iridata. Classifica Mondiale 2018 ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia cerca la fuga per il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto2. Occasione importante per Francesco Bagnaia, che può allungare nel Mondiale. Pecco partirà infatti dalla pole position, mentre il suo rivale Miguel OLIVEira dal 23° posto. Per il portoghese si sta rivelando un weekend complicato e Bagnaia può quindi approfittarne. Ma sono tanti i piloti che possono rovinare i piani del pilota torinese e giocarsi la vittoria. La ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Francesco Bagnaia in pole position! Miguel Oliveira partirà indietro : Francesco Bagnaia partirà in pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto2. Il pilota italiano si è guadagnato la prima casella piazzando un tempo di 2’08″153 proprio in extremis, nell’ultimo tentativo utile di una qualifica emozionante. Sono stati 45 minuti vissuti al cardiopalmo, anche per le condizioni della pista, umida in avvio ma migliorata giro dopo giro. Per Bagnaia si tratta della quarta pole stagionale, la seconda ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : Francesco Bagnaia a Silverstone proverà ad aumentare i tre punti di margine su Oliveira : Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione in Moto2, ed i punti di distacco tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira sono appena tre. Il duello tra i due rivali è sempre più agguerrito e ad alto livello e ci sta regalando un campionato davvero spettacolare e avvincente. Il rientro dopo la sosta ha vissuto due gare intense e combattute e che ci hanno regalato altrettanti cambi in vetta alla ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa - +3 su Oliveira : Francesco Bagnaia torna in testa alla Classifica del Mondiale Moto2 2018 grazie alla vittoria conquistata nel GP di Austria. Il centauro italiano ora ha tre punti di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira, i due hanno ormai fatto il vuoto e si sfideranno per il trionfo finale. Classifica Mondiale Moto2: Pos. Rider Bike Nation Points 1 Francesco Bagnaia Kalex ITA 189 2 Miguel Oliveira KTM POR 186 3 Alex ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto2 - GP Austria 2018 : splendida pole per Francesco Bagnaia che fa il vuoto nei confronti di Oliveira e Quartararo : Tornano sole e temperature estive al Red Bull Ring, dopo tanta pioggia, e Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) piazza una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 della Moto2. Il pilota nato a Torino è stato in grado di centrare il miglior tempo (1:29.409) in avvio di sessione, come spesso capita nella classe mediana, senza che gli avversari potessero poi sorpassarlo. Alle sue spalle si è classificato il rivale ...