Justin Theroux | l' ex di Jennifer Aniston | Una separazione civile

Jennifer Aniston dopo Justin Theroux : «Non ho il cuore spezzato» : «Le persone si fanno idee sbagliate su di me: “Jen non riesce a tenersi un uomo”, “Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera”, “Jen è triste e affranta”. Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato. E, in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate». A cinque mesi dal divorzio da Justin Theroux, Jennifer Aniston, 49 anni, non le manda a dire. ...