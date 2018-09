: Imprese,48,7% ha introdotto innovazioni - NotizieIN : Imprese,48,7% ha introdotto innovazioni - CyberNewsH24 : #Imprese,48,7% ha introdotto innovazioni - TelevideoRai101 : Imprese,48,7% ha introdotto innovazioni -

Nel periodo 2014-2016, si stima che il 48,7% delleindustriali e dei servizi con 10 o più addetti abbia svolto attività innovative o,quota in aumento di 4 punti percentuali rispetto al biennio precedente. Lo rende noto l'Istat. "La propensione innovativa è in netta ripresa fra le piccole e medie(+4,3 punti percentuali per le prime e +3,4 punti per le seconde),mentre è in lieve calo nelle grandi (-1,5%) per effetto di un ridimensionamento nei servizi (dal 76,9% al 72,2%)".(Di lunedì 24 settembre 2018)