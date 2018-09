Panama revoca l' iscrizione di Aquarius dal registro navale Ong denunciano

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) Si apre un'altra crepa sul fronte migranti: l'autorità marittima diha annunciato di aver avviato il processo per la cancellazione d'ufficio della navedal proprio. "Ha disatteso le regole internazionali in materia di migranti e richiedenti asilo nel Mediterraneo". E il governo italiano in questa vicenda avrebbe avuto un ruolo determinante: "La denuncia principale viene dalle autorità italiane - si legge nel comunicato - che hanno riferito che il capitano della nave si è rifiutato di restituire gli immigranti e i richiedenti asilo al loro luogo di origine". La notizia ha scatenato l'indignazione delle Ong: Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno denunciato le pressioni del governo di Roma e hanno sottolineato che in questo modo si mina ulteriormente alla sicurezza, e alla sopravvivenza, dei migranti che ...