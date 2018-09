Malacalza imprenditore d' acciaioTra Pirelli e finanza Ma il Genoa

affaritaliani

(Di domenica 23 settembre 2018) Vittorio, genovese di adozione eno per fede, per Genova sembrerebbe disposto a tutto. Un amore, come tutte le grandi passioni, quelle vere tormentate che struggono il cuore e in questo caso anche il portafoglio. Perché Genova è difficile, e forse per questo affascina, perché a Genova fare affari non è semplice come a Milano, qui è tutto più complesso e ostacolato. Segui su affaritaliani.it