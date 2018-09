Sergio Rubini e il ricordo di Mel Gibson | Quando lo arrestarono stappai una

Sergio Rubini : 'Il mio personaggio non è un Don Chisciotte - la sua battaglia non è inutile' : Dieci minuti d'applausi hanno accolto la proiezione al Lido di "Il bene mio" di Pippo Mezzapesa, in uscita il 4 ottobre che mette in scena la scelta di Elia, interpretato da Sergio Rubini, che ha ...

C'è la Provvidenza dietro gli applausi alla Mostra per Sergio Rubini : Fuori concorso, nelle sezioni "Cenerentola" come "Le giornate degli autori", di tanto in tanto a Venezia esplodono i "casi". Per "Il bene mio" di Pippo Mezzapesa, applaudito a perdifiato, oggi al Lido corre il passaparola del "film imperdibile". C'è l'idea, c'è una sceneggiatura coi fiocchi, c'è un Sergio Rubini in stato di grazia. Un film che ti fa sperare, non solo nel futuro del nostro cinema, ma di questo ...

Sergio Rubini ritorna al cinema con “Il bene mio” il nuovo film di Pippo Mezzapesa : “Il bene mio è tutto ciò per cui si vive, combatte e resiste. L’amore, l’incanto del ricordo, la memoria come seme per il domani. Il bene privato e collettivo. Il titolo del film racchiude tutto questo – racconta il regista Pippo Mezzapesa del suo secondo lungometraggio, Il bene mio, che viene presentato, mercoledì 5 settembre, come Evento Speciale alle Giornate degli Autori. Il film, una produzione Altre Storie con Rai cinema, prodotto da ...

Tutto l'amore che c'è - Iris/ Curiosità sul film con Sergio Rubini (oggi - 15 agosto 2018) : Tutto l'amore che c'è, il film in onda su Iris oggi, mercoeldì 15 agosto 2018. Nel cast: Sergio Rubini che ha diretto anche la regia, Damiano Russo e Margherita Buy. Il dettaglio della trama(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:02:00 GMT)