Milano Mostra contro il bullismo ed ogni forma di discriminazione e prevaricazione

In mostra Margherita Sarfatti. Suoni - luci e colori a Milano : Il Museo del Novecento di Milano e il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, inaugurano

A Milano la mostra “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” : “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture Sculpture” “Azzedine Alaïa Couture ...

L'arte di Magritte arriva a Milano con una mostra multimediale - : Ad ottobre, L'arte di René Magritte arriva alla Fabbrica del Vapore di Milano con una mostra che mescola immagini, suoni, musiche, ricostruzione virtuali per raccontare il mondo dell'artista. Dal 9 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019, "Inside Magritte. Emotion Exhibition" è pensata come un'esperienza immersiva nel suo percorso artistico: 160 immagini circonderanno i ...

Apre al pubblico domani la mostra 'Margherita Sarfatti. Suoni - luci e colori a Milano' : ... ambiziosa e colta - grazie agli studi, ma anche alle frequentazioni familiari a Venezia e a quelle nei salotti milanesi " Margherita arrivò a ricoprire un ruolo di primissimo piano nella politica ...

Leggi razziali - polemiche per mostra di Trieste/ Milano e Bari si offrono per ospitarla : il nodo 'manifesto' : Leggi razziali, polemiche per la mostra di Trieste 80 anni dopo l'orrore nazifascista. Ultime notizie, Milano e Bari si offrono per ospitarla.

Leggi razziali - polemiche per mostra di Trieste/ Milano e Bari si offrono per ospitarla : il nodo ‘manifesto’ : Leggi razziali, polemiche per la mostra di Trieste 80 anni dopo l'orrore nazifascista. Ultime notizie, Milano e Bari si offrono per ospitarla nelle proprie scuole(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:27:00 GMT)

Leggi razziali - Milano si offre di ospitare la mostra del liceo di Trieste. La preside : “Commossi - ma riusciremo a farla qui” : Il comune di Milano si è offerto di ospitare la mostra per l’80° anniversario delle Leggi razziali realizzata dagli studenti del liceo Petrarca di Trieste. L’esposizione è finita nei giorni scorsi al centro di un caso politico, con il sindaco della città giuliana Roberto Dipiazza che ha criticato la scelta della locandina: la prima pagina del ‘Piccolo’, il giornale di Trieste, del 3 settembre 1938, dal titolo ...

Leggi razziali - Milano e Bari si offrono per ospitare la mostra contestata a Trieste : A Trieste è la giornata che ricorda il triste anniversario, l'ottantesimo, del giorno in cui Mussolini con un discorso in piazza Unità promulgò le Leggi razziali, ma la mostra 'Razzismo in cattedra' ...

Extraordinary Rebels : a Milano la mostra su Janette Beckman - la fotografa dello spirito ribelle della musica : ... dal punk inglese all'hip-hop americano, è molto più di ciò che sembra solo in apparenza: cambia il ritmo musicale, ma cambia soprattutto il modo in cui i giovani vedono loro stessi e il mondo che li ...

Mostra Picasso 'Metamorfosi' Milano : orari e prezzi biglietti - 14 euro per gli adulti : Tra le mostre più attese dell’anno c’è sicuramente quella di Picasso a Milano. Con l’inizio dell’autunno prende il via anche la stagione delle mostre, che inaugura con il genio spagnolo nel capoluogo lombardo. Un inizio con il botto per l’arte e gli eventi in Italia con questa rassegna a cura di Pascale Picard, direttrice dei Musei civici di Avignone. Mostra Picasso 2018, il tema La Mostra di Picasso a Milano, intitolata “Metamorfosi”, inizierà ...

Milano - la moda è in mostra : Etro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyEtro, Generation PaisleyMilano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - Dimostra»Milano XL 2018, «mostra - ...

A Milano arriva “Caravaggio oltre la tela” - la mostra immersiva sul genio italiano : Si inaugura il 6 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "Caravaggio - oltre la tela", racconto immersivo ed esperienza multimediale di altissima tecnologia e spettacolarità in cui si potrà ripercorrere, in 45 minuti con l’ausilio di 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, la vicenda artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere

Milano. Premio Michele Cea – Mostra III° edizione : La Fondazione Michele Cea, con il patrocinio del Municipio 6 di Milano, organizza la terza edizione del “Premio Michele Cea”. L’iniziativa consiste

Settant'anni con Tex. A Milano la mostra sull'eroe a fumetti più amato d'Italia : L'esposizione è destinata agli appassionati di ogni età, ma è pensata anche per chi si volesse avvicinare per la prima volta al mondo grintoso, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia di Tex e di ...