Migranti | l’integrazione e il contrasto alla propaganda passa dal lavoro

(Di venerdì 21 settembre 2018) di Luigi Manfra * Come ho già avuto modo di osservare su questo blog, i dati sull’immigrazione reperibili sui quotidiani, sui social e sui siti sono spesso frammentari e a volte contraddittori, fornendo un’informazione che può essere utilizzata in maniera disinvolta per sostenere una tesi o anche il suo opposto di fronte all’opinione pubblica. Un esempio di questo fenomeno lo fornisce la recente campagna elettorale, dove il tema dell’immigrazione è rimasto al centro della battaglia politica grazie soprattuttoLega e a Matteo Salvini. Quest’ultimo, dopo la formazione del governo Conte, ha impostato la sua azione come ministro dell’Interno su un solo tema, il contenimento degli sbarchi sulle coste italiane, con risultati tutto sommato modesti. L’effetto di questo bombardamento mediatico ha alimentato un’immagine distorta del fenomeno migratorio in Italia, che l’Istituto Cattaneo ha ...