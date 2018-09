La Mostra “Un nuovo volo su Solaris – Nuova Traiettoria” approda alla Villa Reale di Monza

aldiladelcinema

(Di giovedì 20 settembre 2018) Sarà inaugurato il 13 ottobre presso ladila“Unsuriadattamento del primo progetto internazionale del Museo AZ, “Unsu” che si è concluso a Firenze lo scorso settembre presso la Fondazione Zeffirelli. Lain questione, che univa lavori di celebri artisti russi del secondo Novecento ai fotogrammi del grande regista Andrej Tarkovskij, ha avuto un enorme riscontro nella stampa e nella comunità dei professionisti del settore, oltre che presso ampie fasce di pubblico. Il carattere particolare e innovativo del progetto e la sua attualità sono stati tra le ragioni per cui “Unsu” non ha cessato di esistere, ma al contrario ha virato verso unatraiettoria in unasede. Non si tratta di una riproposizione delladi Firenze: lo staff del Museo AZ guidato dal direttore ...