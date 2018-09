Se acquisti un Galaxy Note 9 Samsung ti regala una MicroSD

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 settembre 2018) A partire dal 10 settembre,ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo,invierà in omaggio unadella capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni didi “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”. Quest’anno, il flagship della seriediè stato presentato in due differenti versione: la più economica da 128 GB e la seconda da 512 GB di memoria interna. Chi, dunque, ha acquistato la versione con 128 GB di memoria interna avrà diritto a unadi 128 GB. Nel secondo caso, la capacità dellaavrà un valore di 512 GB, facendo così raggiungere al9 una memoria complessiva pari a 1 TB. L’azienda asiatica ci tiene ...