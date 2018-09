SCUOLA Quei vaccini che hanno costretto noi presidi a tornare sceriffi

ilsussidiario

: Il ministro della d-istruzione Bussetti ha di nuovo detto di avere stanziato 7 miliardi per l’edilizia scolastica.… - AnnaAscani : Il ministro della d-istruzione Bussetti ha di nuovo detto di avere stanziato 7 miliardi per l’edilizia scolastica.… - mbbelluco : RT @scarpdetenis: Su questo Scarp raccontiamo di quelle scuole per chi ha lasciato lo studio troppo presto. Perché crediamo che l' #istruz… - stilessmjle : Ho trovato dei video in cui ero a scuola con le mie amiche e ho le lacrime agli occhi per le risate, mi mancheranno da morire quei momenti -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ivissuto con insofferenza un'incombenza, ambiguamente normata, in un campo estraneo alle proprie competenze ed esperienze. FEDERICO PEDULLA'(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 06:10:00 GMT)/ Via l'abilitazione senza abbandonare il tirocinio, ecco come fare, di F. Foschi/ La vendetta della realtà sull'Asl simulata e sulla valutazione, di F. Labella