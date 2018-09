ilfattoquotidiano

: Con #Avvenire e #Steadfast. #Alfie un premio a Roma per papà Tom - Avvenire_Nei : Con #Avvenire e #Steadfast. #Alfie un premio a Roma per papà Tom - Rosy12352 : RT @ComitatoDNF: Momenti della conferenza stampa di oggi al @SenatoStampa. Nasce #IntergruppoPerLaFamiglia! Per la difesa e la promozione d… - CecchiniEugenio : RT @fattoquotidiano: “Vita, famiglia e libertà”, nasce intergruppo parlamentare con Pillon, Gasparri e Pagano: “Priorità? Scoraggiare l’abo… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Natalità, obiezione di coscienza sul testamento biologico, genitorialità e “scoraggiare il ricorso all’aborto“: sono queste le priorità del neonatopresentato oggi a Roma, in Senato. Tra i relatori, il senatore della Lega Simonee il suo collega alla Camera Alessandro, Mauriziodi Forza Italia e il professor Massimo Gandolfini, leader del Family day. Annunciata anche la presenza delladei Cinque Stelle Tiziana Drago, che però non è intervenuta. “Molti sindaci si inventano ‘genitorialità’ fantasiose“, dice il leghista Alessandro. Come fare però a coinvolgere gli alleati di governo grillini, laddove sindache come Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino hanno trascritto all’anagrafe i figli di coppie dello stesso sesso? “Vedo nei ...