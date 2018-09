Pensioni d' oro | M5S rilancia | ' Tagli sopra i 4 500 euro'

La scure sulle Pensioni d'oro Tagli sopra i 4.500 euro netti : 'Con grande soddisfazione, possiamo annunciarvi che abbiamo abbassato il tetto: Taglieremo le pensioni d'oro superiori ai 4.500 euro netti'. Su Facebook il capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, ...

Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta : il taglio delle Pensioni d'oro : [live_placement]Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaQuarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta: il taglio delle pensioni d'oro pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2018 23:02.

Manovra - Salvini : "Rispetteremo gli impegni presi su tasse - Pensioni - reddito e lavoro" : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro": così il vicepremier a margine del vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi.

RIFORMA Pensioni 2018/ Camusso : 40 o 41 anni di lavoro devono bastare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Camusso: 40 o 41 anni di lavoro devono bastare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 settembre. Ieri Susanna Camusso ha chiuso le Giornate del lavoro della Cgil a Lecce con un’intervista condotta da Marco Damilano. La sindacalista ha parlato anche della RIFORMA delle PENSIONI, ricordando che se prima delle elezioni si parlava di abolizione della Legge Fornero, “ora ...

Riforma Pensioni/ D'Uva (M5s) : taglio di quelle d'oro non si può rinviare (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. D'Uva (M5s): taglio di quelle d'oro non si può rinviare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Niente proroga per opzione donna e anticipo Pensionistico - bocciata proposta di Fdi : Ormai appare chiaro che il governo punta tutto sulla ormai famosa quota 100 come misura previdenziale da varare nella prossima legge di Bilancio. Non c’è spazio per altro, pertanto Niente quota 41 per tutti i precoci e nemmeno per quelle misure gia' provate negli ultimi anni e che potevano essere prorogate. Parliamo di opzione donna e Ape sociale, due misure che consentono a particolari tipologie di soggetti di accedere ad alcune forme di ...

Di Maio risponde alle domande in diretta nelle Instagram Stories : “Prossimo obiettivo? Taglio Pensioni d’oro” : “Prossimo obiettivo? Le pensioni d’oro”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha deciso di rispondere in diretta agli utenti di Instagram con la nuova funzione “Fammi una domanda” che compare nelle “Stories”. E come prima cosa ha rilanciato sul Taglio alle pensioni d’oro: “E’ ora di porre fine a questo privilegio come abbiamo fatto per i vitalizi dei deputati e come faremo per quelli dei ...

Pensioni : la Quota 100 di Salvini costa circa 13 miliardi - al lavoro anche sulla flat tax : Ho chiesto Quota 100 e i tecnici ci stanno ancora lavorando. Un'eta' pari a 64 anni è un limite troppo alto. Dobbiamo essere più rigorosi, lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenuto martedì 11 settembre alla trasmissione Porta a Porta andata in onda su Rai 1. Il vicepremier, infatti, ha rilanciato la nuova proposta volta ad eliminare i paletti imposti alla Quota 100 [VIDEO] che penalizzerebbero migliaia di lavoratori. ...

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Via dal lavoro a 60 anni - l'idea della Lega per il 2021 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100. Le ultime notizie parlano del progetto della Lega per il 2021. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni - via dal lavoro a 62 anni : patto con le imprese sul turn over : La notizia l'ha data direttamente Matteo Salvini a Porta a Porta. Non appena lasciato il vertice con gli economisti della Lega, si è recato nel salotto di Bruno Vespa e ha spiegato che, il suo partito,...

Manovra - per Lega priorità Pensioni - lavoro - pace fisco - flat tax : Roma, 11 set., askanews, - Si è concluso da pochi minuti il secondo incontro della Lega sui temi economici in vista del varo della Manovra. La riunione, durata circa due ore, 'è stata positiva e ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 e 41 anni di contributi". E fissa soglia per assegni d'oro : Il ministro del Lavoro in audizione: "Pensione di cittadinanza per chi ha un reddito sotto i 700 euro"

Riforma Pensioni 2018/ Damiano (Pd) : “Quota 100 ok - serve proroga Ape Sociale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:55:00 GMT)