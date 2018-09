Live Cinema Festival | dal 20 al 23 settembre a Palazzo delle Esposizioni le migliori

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performancedi spettacoli audio visual. Dal 20 al 23torna la V° edizione del: 11 nazioni coinvolte, 8performance inedite o presentate per la prima volta in Italia e realizzate in real-time, screenings, workshop e un cast di artisti di rilievo internazionale per un’esperienza sinestetica e ipersensoriale unica. Ospitato quest’anno per la prima volta nello splendido, “2018”, la cui direzione artistica è affidata a Claudio Guerrieri, è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale ...